La DGT avisa a los conductores ante el puente del 15 de agosto: estas serán las horas con más tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un nuevo dispositivo especial con motivo del puente del 15 de agosto, una de las fechas con mayor movimiento de vehículos durante el verano. La operación comenzará el viernes 14 a las 15:00 horas y se mantendrá activa hasta las 24:00 del domingo 16, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y reforzar la seguridad en las carreteras españolas.

Tráfico calcula que durante estos tres días se producirán alrededor de 5,61 millones de desplazamientos*por las carreteras de todo el país. A los habituales viajes de ida y vuelta relacionados con el cambio de quincena se sumarán los trayectos hacia las zonas costeras, playas, segundas residencias y localidades que celebran sus fiestas patronales durante estos días.

Pere Navarro, director de la DGT. / 5

La DGT afronta este dispositivo después de un fin de semana especialmente trágico en las carreteras españolas, en el que 19 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico. Por este motivo, el organismo ha vuelto a pedir a los conductores que extremen las precauciones, especialmente en las carreteras convencionales y durante los desplazamientos nocturnos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra una especialmente importante: no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Tráfico también recuerda la necesidad de utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y prestar atención incluso en trayectos cortos y conocidos, ya que la confianza puede llevar a bajar la guardia.

Durante estos días se reforzarán precisamente los controles para detectar comportamientos peligrosos. Las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles de velocidad, alcohol y drogas, dentro de un dispositivo que contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos.

La DGT desplegará para ello radares fijos y móviles, cámaras y furgonetas camufladas destinadas, entre otras funciones, a controlar el uso del teléfono móvil y el cinturón de seguridad. También participarán helicópteros y drones, además de vehículos y motocicletas sin rotular que circularán por diferentes tipos de vías para detectar infracciones.

Tráfico en España / 5

El dispositivo también contempla medidas destinadas a evitar que el aumento del tráfico se traduzca en grandes retenciones. En los puntos más conflictivos se podrán habilitar carriles adicionales y reversibles, mientras que también se establecerán itinerarios alternativos cuando sea necesario. La DGT prevé además paralizar determinadas obras en carretera durante las jornadas de mayor movilidad.

Asimismo, se limitará la circulación de determinados vehículos que puedan dificultar la fluidez del tráfico. Entre ellos se encuentran los transportes de mercancías peligrosas, los transportes especiales y los camiones de mercancías en general, que tendrán restricciones en determinados tramos, fechas y horarios.

El primer gran momento de tráfico llegará el viernes 14 por la tarde. Entre las 16:00 y las 23:00 horas se esperan intensidades especialmente elevadas en las salidas de las grandes ciudades y en las principales carreteras que conducen hacia las zonas turísticas, el litoral, las segundas residencias y las localidades que celebran fiestas.

Así es cómo debes actuar ante los atascos en carretera durante los viajes de verano / 5

El sábado 15, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Agosto, continuará el tráfico intenso desde primera hora de la mañana. A los desplazamientos de larga distancia se añadirán numerosos viajes cortos hacia playas, zonas de ocio y municipios que celebran sus fiestas patronales, con especial incidencia en las carreteras secundarias.

El último gran momento del dispositivo llegará el domingo 16, cuando comenzará la operación retorno. Por la mañana se espera tráfico intenso en las carreteras próximas a playas y zonas costeras, mientras que entre las 18:00 y las 23:00 horas aumentará previsiblemente la circulación hacia las grandes ciudades. En ese periodo podrían aparecer retenciones en los principales ejes que conectan las zonas turísticas con los grandes núcleos urbanos.

Ante este escenario, la DGT recomienda planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras y evitar, siempre que sea posible, las franjas horarias de mayor intensidad. Durante el puente, la situación del tráfico y las posibles incidencias podrán consultarse a través de los canales habituales de Tráfico. La prioridad, especialmente después del último fin de semana trágico, será que los millones de desplazamientos previstos terminen con todos los conductores llegando a sus destinos de forma segura.