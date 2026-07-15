La DGT avisa: conducir con el parabrisas lleno de mosquitos puede poner en riesgo tu seguridad este verano

El verano ya está aquí y con esta estación también aumenta el número de desplazamientos por carretera, al mismo tiempo que aparece un problema al que muchos conductores no prestan mucha atención: los restos de insectos y mosquitos que se acumulan en nuestro parabrisas.

Quizás parezca una simple molestia estética que afea el estado del coche, pero mantener el cristal repleto de mosquitos puede reducir de forma notable la visibilidad y comprometer la seguridad durante la conducción.

La DGT y multitud de expertos recuerdan en esta época del año que, sobre todo en trayectos largos por carreteras secundarias o autopistas con mucha vegetación, decenas de insectos impactan contra el parabrisas formando una capa de suciedad que dificulta la visión.

Así es cómo puedes limpiar los mosquitos del casco o del parabrisas / Sport.es

Este problema es aún más grave al amanecer, al atardeder o durante la conducción nocturna, cuando los reflejos de los faros y las luces multiplican el efecto de estas manchas.

Según explica la empresa británica especializada en asistencia en carretera StartRescue.co.uk, la acumulación de restos de insectos puede reducir hasta un 50% la visibilidad en determinadas circunstancias. Por ello, recomiendan no dejar pasar muchos kilómetros antes de limpiar correctamente el cristal.

Qué hacer si tenemos el parabrisas repleto de mosquitos e insectos

Uno de los errores más habituales es accionar únicamente el limpiaparabrisas cuando los mosquitos ya están secos. En ese caso, las escobillas suelen arrastrar los restos por toda la superficie del cristal, creando una capa que dificulta aún más la visión.

Siempre que sea posible, los expertos aconsejan aprovechar cualquier parada para repostar o estacionar y limpiar el parabrisas manualmente. Lo más eficaz es utilizar agua, un limpiacristales específico o un producto diseñado para eliminar insectos, junto con una esponja suave o un paño de microfibra que permita retirar los restos sin que tengas que rayar el cristal.

Foto de archivo de un mosquito tigre. / JAMES GATHANY / CDC / EP

Si no existe esa posibilidad, conviene revisar antes del viaje el depósito del líquido limpiaparabrisas y usar siempre un producto que sea de calidad. Algunos recomiendan preparar una mezcla más concentrada de lo habitual para mejorar su capacidad de limpieza durante tus desplazamientos por carretera en verano.

También resulta fundamental comprobar el estado de las escobillas. Si presentan grietas, están endurecidas o han perdido flexibilidad, su capacidad para limpiar correctamente disminuye considerablemente. En esos casos, sustituirlas antes de iniciar las vacaciones puede evitar problemas de visibilidad cuando más se necesitan.

Además del parabrisas, es recomendable limpiar periódicamente los faros, la matrícula y la parte frontal del vehículo, donde también se acumulan numerosos insectos que pueden afectar al rendimiento de la iluminación o deteriorar la pintura si permanecen demasiado tiempo adheridos.