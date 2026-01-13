La DGT avisa: las balizas V16 son solo el primer paso de los cambios que llegarán a las carreteras españolas

La polémica generada por la obligatoriedad de llevar las nuevas balizas V16, junto a la retirada de la homologación de algunos modelos apenas unos días antes de que la medida entre en vigor, a partir del 1 de enero de 2026, ha provocado un rechazo notable entre los conductores.

De nada ha servido que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, anunciara que no hay intención de multar a los conductores que no la lleven, de momento, ni que la policía no iría a pillar en la carretera.

Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. / Chema Moya / EFE

Sin embargo, pese a la reticencia de los usuarios de las vías españolas, el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ya ha apuntado que las nuevas medidas no terminan solamente con la baliza, con el objetivo de mejorar la seguridad.

Conos y señales baliza

"La baliza V16 solo es el principio", aseguraba en una aparición en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Además del dispositivo que ya es obligatorio, Navarro repasaba que quedan unas cuantas novedades por llegar: "Después de esto vienen los conos conectados, que informarán de trabajadores en la carretera, pruebas deportivas o transportes especiales", indicaba.

Los conos y las señales servirán para alertar con tiempo suficiente de reacción de la presencia de cualquier obra o evento que se esté llevando a cabo en la vía a los conductores que pasen cerca de esta y forma parte del sistema de gestión DGT 3.0.

La DGT pretende extender el uso de los conos conectados en las carreteras. / Pexels

Estos avisos llegarán a través de unas aplicaciones de navegación o a través de los paneles informativos que hay en las carreteras, en pro de la digitalización de las vías españolas. En resumen, se busca aumentar la prevención en lugar de la reacción de los usuarios.

Las otras medidas obligatorias este 2026

Más allá de la baliza V16, este 2026 ya se han puesto en marcha otras medidas, como el uso universal del cinturón de seguridad, integrando a los taxistas, repartidores y profesores de autoescuela durante su desempeño profesional, colectivos que quedaban exentos hasta ahora.

También se permite el adelantamiento a los vehículos averiados en la calzada, a una velocidad reducida de 20 km/h bajo el límite permitido y manteniendo la separación de 1,5 metros respecto a este.

A ello, se suma la obligatoriedad de separarse a derecha o izquierda para la creación de un carril central para el libre paso de los vehículos de asistencia, como las ambulancias, así como cambios en el teórico de carné de conducir o restricciones en más ciudades que adoptan las ZBE, pues se integran todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.