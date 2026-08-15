DGT
La DGT aplaza las multas por no llevar la baliza V16 mientras crece la polémica por su seguridad
Interior concede unos días de margen antes de sancionar a los conductores que aún no disponen de una baliza V16 conectada y homologada, obligatoria desde el 1 de enero
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó recientemente que la Guardia Civil de Tráfico esperará unos días antes de sancionar a los conductores que aún no lleven en su vehículo la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero para señalizar accidentes.
La medida, anunciada con antelación, ha generado un intenso debate y ha obligado a establecer un período de adaptación para evitar sanciones inmediatas.
Coste y críticas iniciales
La implantación de la baliza V16 no estuvo exenta de polémica. Numerosos conductores cuestionaron que la Dirección General de Tráfico obligara a adquirir un dispositivo cuyo precio rondaba los 40 euros, llegando incluso a superar los 60 en algunos modelos. Las críticas se centraron en dos aspectos clave:
- Menor visibilidad respecto a los triángulos tradicionales.
- Obligación de compartir la ubicación del vehículo en un mapa online.
Este último punto generó especial preocupación entre los usuarios, que denunciaron que el sistema les obligaba a revelar su posición en un momento de vulnerabilidad.
La controversia aumentó cuando se descubrió que muchas de las primeras balizas comercializadas no estaban homologadas.
Estos dispositivos carecían de la capacidad de enviar aviso automático a la plataforma DGT 3.0, requisito indispensable para cumplir la normativa. Los conductores que adquirieron modelos no homologados se vieron obligados a sustituirlos por otros compatibles con aplicaciones como Incidence APP o webs como validatuv16, necesarias para vincular el dispositivo y garantizar su conectividad.
Multas y requisitos obligatorios
La normativa establece que la baliza debe estar homologada y conectada a internet para ser válida. En caso contrario, el conductor puede enfrentarse a sanciones de:
- 80 euros si no se produce ningún incidente.
- 200 euros si ocurre un accidente y la baliza no está correctamente conectada o registrada.
La DGT insiste en que la activación automática del dispositivo es esencial para garantizar la seguridad vial y mejorar la gestión de incidencias en carretera.
La entrada en vigor de la baliza V16 marca un cambio significativo en los protocolos de seguridad vial. Sin embargo, el coste, la conectividad obligatoria y los problemas de homologación han generado un debate que la DGT deberá gestionar con claridad para evitar confusiones entre los conductores.
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