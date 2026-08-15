La DGT aplaza las multas por no llevar la baliza V16 mientras crece la polémica por su seguridad

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó recientemente que la Guardia Civil de Tráfico esperará unos días antes de sancionar a los conductores que aún no lleven en su vehículo la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero para señalizar accidentes.

La medida, anunciada con antelación, ha generado un intenso debate y ha obligado a establecer un período de adaptación para evitar sanciones inmediatas.

Coste y críticas iniciales

La implantación de la baliza V16 no estuvo exenta de polémica. Numerosos conductores cuestionaron que la Dirección General de Tráfico obligara a adquirir un dispositivo cuyo precio rondaba los 40 euros, llegando incluso a superar los 60 en algunos modelos. Las críticas se centraron en dos aspectos clave:

Menor visibilidad respecto a los triángulos tradicionales.

respecto a los triángulos tradicionales. Obligación de compartir la ubicación del vehículo en un mapa online.

Este último punto generó especial preocupación entre los usuarios, que denunciaron que el sistema les obligaba a revelar su posición en un momento de vulnerabilidad.

El sector de la baliza V16 conectada denuncia "inseguridad jurídica" y falta de claridad institucional / .

La controversia aumentó cuando se descubrió que muchas de las primeras balizas comercializadas no estaban homologadas.

Estos dispositivos carecían de la capacidad de enviar aviso automático a la plataforma DGT 3.0, requisito indispensable para cumplir la normativa. Los conductores que adquirieron modelos no homologados se vieron obligados a sustituirlos por otros compatibles con aplicaciones como Incidence APP o webs como validatuv16, necesarias para vincular el dispositivo y garantizar su conectividad.

Multas y requisitos obligatorios

La normativa establece que la baliza debe estar homologada y conectada a internet para ser válida. En caso contrario, el conductor puede enfrentarse a sanciones de:

80 euros si no se produce ningún incidente.

si no se produce ningún incidente. 200 euros si ocurre un accidente y la baliza no está correctamente conectada o registrada.

La DGT insiste en que la activación automática del dispositivo es esencial para garantizar la seguridad vial y mejorar la gestión de incidencias en carretera.

Una baliza V16 en un entorno nevado puede ser difícil de ver en carretera. / .

La entrada en vigor de la baliza V16 marca un cambio significativo en los protocolos de seguridad vial. Sin embargo, el coste, la conectividad obligatoria y los problemas de homologación han generado un debate que la DGT deberá gestionar con claridad para evitar confusiones entre los conductores.