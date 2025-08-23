La DGT alerta del peligro de no abrochar los cinturones traseros aunque no viaje nadie atrás

La DGT recomienda que abrochemos los cinturones de seguridad de los asientos traseros de nuestro vehículo incluso cuando no hay pasajeros detrás. Esta recomendación se hace todavía más importante en verano, cuando solemos viajar con el maletero lleno. ¿Por qué es importante hacerlo?

El peligro del "efecto elefante"

Esta recomendación, que se lleva indicando desde hace años, sirve para evitar el llamado "efecto elefante", que hace referencia al peligro que pueden suponer los objetos que van sueltos dentro del maletero y que pueden salir despedidos dentro del habitáculo en caso de frenazo o accidente.

No es imposible que los objetos que portamos en el maletero puedan atravesar los asientos traseros (o abrir el asiento que sirve como compuerta) y supongan un verdadero peligro para los pasajeros del interior, así que esta es una medida que busca prevenir este posible accidente.

Para que te hagas una idea, un móvil puede impactar con una fuerza equivalente a más de 12 kilos si se viaja a 90 kilómetros por ahora, así que imagina lo que pueden suponer objetos más pesados como maletas, mochilas llenas, neveras... un riesgo considerable que no hay que obviar.

Cómo colocarse bien el cinturón de seguridad: lo que necesitas saber para evitar lesiones en el coche / Freepik

Utilizando los cinturones de seguridad traseros, aunque no haya pasajeros, se fija el respaldo de los asientos, evitando que cedan o que se desplacen en caso de accidente, que es una de las acciones que podría provocar que los objetos del maletero puedan acceder al interior.

Nada de objetos sueltos en la parte de atrás

Además, como recomendación adicional, la DGT advierte de que transportar objetos sueltos en los asientos traseros es tremendamente peligroso, por esa posibilidad de convertirse en proyectiles, y que todos los objetos pesados deben ir debidamente guardados en el maletero.

Equilibra bien la caga en el maletero, respeta los límites de tamaño, utiliza cofres o maletas homologados y lleva precaución siempre al volante.