La DGT alerta: hasta 200 euros de multa por esta señal que confunde a muchos conductores

En la carretera hay normas que la mayoría de conductores da por sabidas, aunque no siempre se interpretan correctamente. Cuando esas normas no se cumplen, entran en juego las multas de tráfico, que forman parte del mecanismo habitual para garantizar la seguridad vial, y que están en manos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El problema es que el catálogo de señales es bastante amplio y no todas se ven con frecuencia, lo que hace que algunas se olviden con el tiempo o se interpreten mal incluso por conductores con experiencia.

Una de las que más confusión genera es la señal R-200, que aunque no es habitual en la mayoría de carreteras, cuando aparece suele generar dudas. Su diseño es muy sencillo, un círculo con borde rojo y una línea negra horizontal en el centro, y precisamente por eso muchos la confunden con una prohibición general.

La señal de tráfico que muchos conductores confunden y puede acarrear una multa de 200 euros / s

Pero en realidad no lo es. La R-200 obliga a detener completamente el vehículo, sin excepciones: no basta con reducir la velocidad ni con aproximarse despacio, hay que parar antes de continuar la marcha.

Este tipo de señal suele colocarse en puntos donde es necesario un control previo del vehículo o de la documentación, como fronteras, aduanas, peajes, puertos o accesos vigilados, es decir, lugares en los que no se puede seguir circulando sin una verificación previa.

Su base legal está en el artículo 153 del Reglamento General de Circulación, donde se recogen las señales de restricción de paso. En ese apartado se establece que el conductor debe detenerse y no puede reanudar la marcha hasta haber cumplido la indicación o superado el control correspondiente.

Si no se respeta, puede haber sanción, con multas que pueden alcanzar los 200 euros, aunque normalmente no conllevan pérdida de puntos y dependen siempre de las circunstancias concretas.

Así puedes saber si te han puesto una multa de tráfico / s

Parte de la confusión viene de su parecido con otras señales de prohibición, lo que hace que muchos conductores la interpreten mal o la asocien directamente con un stop o con una restricción de acceso.

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De hecho es una de las señales que más errores genera en los test del carnet, y es que según datos de la DGT, aproximadamente un 54% de los aspirantes al carné de conducir suele equivocarse cuando se les pregunta por esta.