La DGT advierte a los padres: Se acabó aparcar en doble fila para recoger a los hijos del cole con multas de hasta 200 euros

Es algo habitual en las ciudades españolas: se acerca la hora en la que los niños salen de la escuela y las calles colindantes se empiezan a llenar de coches en doble fila con las luces de emergencia puestas.

Este gesto que parece tan inofensivo bloquea el paso normal del resto de coches, ocupando un carril en el que no tienen permitido parar más de lo que indica la norma.

Por mucho que se trate de recoger a los más pequeños, la DGT no permite ampliar este tiempo y los agentes de seguridad urbana están completamente autorizados a multar a los infractores con hasta 200 euros. Por este motivo, ahora ha publicado varias recomendaciones a todos los padres que van a buscar a sus hijos en coche.

Qué hacer si vas a por los niños en coche

Tráfico apunta que lo ideal es llegar con tiempo para poder aparcar donde sí que está permitido, aunque es cierto que en muchas ciudades se ha eliminado gran parte del aparcamiento en pro de favorecer la movilidad sostenible con transporte público, a pie o en bicicleta. Recomienda que tras ello, los pequeños abandonen el vehículo por el lado de la acera para evitar sustos con otros coches.

Coches parados en doble fila a la salida de un colegio. / ·

Por último, apunta que los intermitentes se deben usar correctamente, en ningún caso para dejar el coche en doble fila en la puerta del colegio para dejar o recoger a los pequeños. En este caso, la multa oscila entre los 80 y los 200 euros, en función de la peligrosidad que valore el agente, sobre todo si se aparca en frente de un cole.

Así, el artículo 91 del Reglamento General de Circulación indica que "la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía".

Los intermitentes se deben usar de manera correcta. / ·

El problema, en la mayoría de estos casos, es que esta práctica suele conllevar varios minutos y no solo es un coche el que estorba la movilidad, sino que se generan verdaderas hileras de vehículos que se convierten en una auténtica molestia para el resto de conductores que no tienen el mismo objetivo.

Según el artículo 94, las paradas pueden durar un máximo de dos minutos y el conductor debe permanecer en el interior del coche. De lo contrario, se consideraría un estacionamiento en doble fila, algo que está prohibido por el reglamento.