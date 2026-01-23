La DGT advierte: evita viajar este fin de semana por el noroeste o podrías quedarte atrapado por la nieve

Aunque muchos de vosotros ya estaréis al tanto del tiempo invernal que se avecina desde este viernes 23 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprovechado la espera para lanzar una advertencia muy clara a todos los conductores: evitar los desplazamientos por carretera de viernes a domingo en la mitad noroeste peninsular.

¿La razón de este aviso? Un episodio de nevadas intensas que comenzará hoy mismo y que se prolongará durante todo el fin de semana, especialmente en comarcas del noroeste peninsular.

Según la información actualizada a 22 de enero, las precipitaciones en forma de nieve afectarán de manera significativa a comarcas del noroeste, con especial impacto en más de 15 vías de alta capacidad, además de incontables carreteras autonómicas, locales y comarcales. La situación podría derivar en cortes puntuales, retenciones prolongadas y condiciones complicadas para la circulación.

Como medida preventiva, Tráfico ha publicado una Resolución de restricciones a la circulación de camiones que entrará en vigor desde el viernes en determinados tramos. El objetivo es facilitar las labores de limpieza y conservación y evitar situaciones de bloqueo en vías estratégicas.

La DGT recuerda que, si comienza a nevar, es imprescindible dejar libre el carril izquierdo, permitiendo así el paso de los vehículos de mantenimiento y máquinas quitanieves. Además, insiste en que no se debe circular por las zonas afectadas sin el equipamiento adecuado (cadenas, neumáticos de invierno...).

Sino puedes aplazar el viaje, Tráfico sí recomienda informarse del estado de las carreteras antes de salir, extremar la precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. ¿Dónde encontrar la información actualizada? En los boletines informativos, emisoras de radio, cuentas oficiales de X y página web de la DGT.

No te lo tomes a broma: si no es imprescindible, mejor no viajar este fin de semana. La nieve puede convertir un trayecto habitual en una situación de riesgo en cuestión de minutos.