SOCIEDAD
La DGT advierte: si no cumples con este requisito en 2026, recibirás multas de hasta 500€
La entidad endurece una normativa clave con el objetivo de reducir el número de accidentes en carretera
La DGT se ha vuelto a pronunciar sobre una normativa que endurecerá a partir de este 2026 con el objetivo de prevenir accidentes y carretera y que tendrá que ver con que tu coche tenga la ITV en regla.
Evidentemente, esto último era obligatorio antes, pero la DGT ha anunciado que, a partir de este nuevo año, establecerá controles más duros para detectar posibles infracciones. De hecho, se especifica que la multa correspondiente no solo será económica, sino que también tendrá que ver con los puntos del carnet.
En este sentido, su conduces tu vehículo con la ITV caducada, podrán multarte con 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet. En cambio, si tu vehículo tiene la ITV caducada desde hace más de un año, la multa ascenderá a los 500 euros como sanción.
Esto último es algo importante a tener en cuenta, dado que la DGT ha especificado que se podrán establecer revisiones individualizadas en las que las autoridades inspeccionarán el vehículo para conocer si todos los requisitos de la ITV cumplen con las normativas.
Hay que recordar, por tanto, que esto último tendrá que ver con un correcto estado de las ruedas y neumáticos, las luces del vehículo, el sistema de frenos y de las emisiones contaminantes.
Además de esto, la DGT ha querido hacer otra aclaración: si tienes caducada la ITV, no podrás circular con tu vehículo aunque ya hayas solicitado una nueva cita. Algo que implica que podrán sancionarte igualmente.
Cómo último detalle, la DGT advierte que el conductor deberá llevar la etiqueta de la ITV colocada de manera adecuada en el parabrisas para propiciar que las autoridades puedan identificarla fácilmente y, por tanto, el usuario evite una inspección del vehículo innecesaria.
Por tanto, es evidente que la DGT va a endurecer su normativa con respecto a la ITV a lo largo de este 2026, eso sí, con un objetivo claro en mente: reducir el número de accidentes que se producen a diario en la carretera.
