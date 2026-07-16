La DGT activa una nueva serie de matrículas: así serán las combinaciones que verás desde julio

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva actualización del sistema de matriculación que, desde hace más de dos décadas, identifica a los vehículos mediante una combinación de cuatro cifras y tres letras. Este modelo, vigente desde septiembre del año 2000, fue diseñado para generar cerca de 80 millones de matrículas y evitar la repetición de códigos, un objetivo que obliga a renovar periódicamente las series disponibles.

En los próximos días, los conductores empezarán a ver matrículas con combinaciones poco habituales. No se trata de un error ni de un cambio normativo, sino del avance natural del sistema. Cada vez que se agotan las combinaciones posibles, la DGT activa una nueva secuencia de letras para mantener la continuidad del registro.

Las nuevas combinaciones

Durante el mes de julio, las nuevas matriculaciones se moverán entre las series NNY y NPW, un intervalo que puede avanzar con mayor rapidez si aumenta el ritmo de ventas de vehículos. La previsión técnica apunta que, si se mantiene la tendencia actual, antes de que termine 2026 comenzará a utilizarse la serie P, un salto relevante dentro del sistema por su impacto en la estructura de las futuras placas.

Las matrículas españolas entran en una nueva fase: así evolucionan y qué significan para los conductores / Archivo

La DGT recuerda que estas actualizaciones no modifican el formato ni el diseño de las matrículas, sino únicamente las combinaciones internas. El objetivo es garantizar que cada vehículo disponga de un identificador único y que el sistema pueda seguir funcionando sin interrupciones durante los próximos años.

Restricciones del sistema

El modelo español mantiene una serie de restricciones para evitar confusiones entre caracteres y asegurar la correcta lectura de las placas. Las matrículas solo emplean consonantes, excluyendo las vocales para impedir la formación de palabras. Tampoco se utilizan las letras Ñ y Q, debido a su parecido con la N, la O y el número 0, lo que podría generar errores en la identificación.

Además, las antiguas combinaciones CH y LL, que en su día formaron parte del alfabeto español, quedaron fuera del sistema desde su implantación en el año 2000. Estas limitaciones buscan garantizar la máxima claridad en la lectura de las placas, tanto para los agentes de tráfico como para los sistemas automáticos de control.

Consecuencias para los conductores

La DGT subraya que estos cambios afectan únicamente a los vehículos de nueva matriculación. Los conductores que ya circulan con su coche no deben realizar ningún trámite ni sustituir la placa. Sin embargo, la institución insiste en la importancia de mantener la matrícula en buen estado, sin golpes, manchas ni desgaste que dificulten su lectura.

Circular con una placa deteriorada, sucia o ilegible puede conllevar una sanción de 200 euros, una medida que busca garantizar la correcta identificación de todos los vehículos en carretera. La DGT recuerda que la matrícula es un elemento obligatorio y esencial para la seguridad vial, y que su visibilidad debe ser siempre completa.