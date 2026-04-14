Es oficial: La DGT activa una campaña intensiva de control de velocidad

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial de control de velocidad que permanecerá activa hasta el 19 de abril, con el objetivo de frenar el aumento de la siniestralidad en carretera. Durante estos días, los conductores se encontrarán con una mayor presencia de controles en distintos puntos de la red viaria, tanto en carreteras interurbanas como en vías urbanas.

En el dispositivo participan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como policías locales de aquellos municipios que decidan sumarse a la iniciativa.

La vigilancia se concentrará especialmente en tramos de riesgo elevado y en zonas donde se registra una mayor concentración de accidentes.

Una acción coordinada a nivel europeo

Esta campaña no se limita al ámbito estatal. Forma parte de una actuación conjunta impulsada por RoadPol (European Roads Policing Network), que coordina operativos similares en distintos países europeos.

La iniciativa se integra en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el plan internacional que persigue reducir a la mitad las víctimas mortales en carretera antes de que finalice la década.

La DGT ha puesto 700 multas por hora en 2025 y esta ha sido la comunidad donde más conductores 'han caído' / Archivo

La velocidad, un factor clave en la siniestralidad

Los datos que maneja la DGT respaldan la necesidad de intensificar la vigilancia. La velocidad inadecuada está presente en más del 20% de los accidentes mortales. Solo en 2024 se registraron 307 siniestros mortales relacionados con el exceso de velocidad, una cifra que supone un incremento respecto al año anterior.

Los estudios advierten de que aumentar la velocidad en 10 km/h puede duplicar el riesgo de muerte, mientras que una reducción mínima puede salvar miles de vidas cada año. Por ello, Tráfico insiste en que respetar los límites no solo evita sanciones, sino que constituye una medida esencial para la seguridad de todos los usuarios de la vía.