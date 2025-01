La nueva deuda de Isabel Pantoja: debe 79.000 euros a unos amigos

Isabel Pantoja no es ajena a las polémicas por sus problemas económicos, y su historial de recurrir a amigos cercanos para pedirles dinero se repite. Antonio Rossi ha revelado en ‘Vamos a ver’ que la cantante mantiene una deuda de 79.000 euros con un matrimonio de amigos desde 2013, lo que vuelve a poner en evidencia sus dificultades financieras.

La pareja, que lleva más de 40 años siendo amiga de Isabel, le prestó inicialmente 20.000 euros en su peor momento económico. Con el tiempo, esa cifra ascendió a 79.000 euros. A pesar de las promesas de devolución por parte de Pantoja, el dinero nunca fue reembolsado, y aunque hubo mensajes de compromiso, la deuda sigue pendiente.

A lo largo de la última década, el matrimonio ha estado esperando pacientemente el cumplimiento de lo prometido, pero la situación parece no tener fin. Ahora, según las declaraciones de Rossi, los amigos de Isabel están considerando acudir a la justicia para reclamar lo que les deben, especialmente ahora que lo necesitan más que nunca. La falta de respuesta por parte de Pantoja ha generado una creciente frustración en quienes le tendieron la mano en su momento más crítico.

Alessandro Lequio no dejó pasar la oportunidad de criticar a Pantoja: "No me parece ni medio normal que una señora que viaja en avión privado, que duerme en hoteles de 5 estrellas, tenga amigos de toda la vida al borde de la ruina". Y agregó, "Una deuda que se alarga diez años, es una deuda que no hay intención de pagar".