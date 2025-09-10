Detienen al 'piloto fantasma' del Ferrari de F1 que circulaba por carreteras y autovías europeas

Hace unos años los medios de media europa se hacían eco de la presencia de un Ferrari de competición que circulaba por las carreteras convencionales del continente.

La policía se percató de su presencia por primera vez en 2019 y se abrió una investigación por incumplimiento de la ley, pues un coche de estas características no tiene autorización para correr en este tipo de vías públicas.

Ahora, finalmente la policía ha dado con el 'piloto fantasma', apodo generado en internet al ir siempre oculto tras un mono de F1 real y un casco.

Ha ocurrido en la República Checa y para sorpresa de muchos, no se trataba de ningún Ferrari auténtico, sino de un Dallara GP2/08, un monoplaza que estaba tuneado con el aspecto de los bólidos de la escudería del 'cavallino rampante'.

El modelo tiene 600 cv de potencia y fue usado durante las GP2 Series y debutó durante la competición de 2005, hasta 2007. Las GP2 Series fueron la antesala de la Formula 2 actual, un campeonato de 'Formula 1 ligeros' que se disputó entre el año 2005 y el 2016.

Una búsqueda rápida en internet permite ver que a pesar de no ser un F1 su precio se sitúa por encima de los 250.000 dólares, un coste solo apto para bolsillos adinerados.

Su conductor resultó ser un hombre de 51 años aficionado al motor que tiene un canal en las redes sociales junto con su hijo que acumula más de 10.000 seguidores y supera los 100 vídeos.

Una vez pillado, falta conocer la sentencia judicial, que va desde la retirada del carnet de conducir, hasta sanciones económicas cuantiosas al poner en riesgo la seguridad vial.