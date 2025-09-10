Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Viral

Detienen al 'piloto fantasma' del Ferrari de F1 que circulaba por carreteras y autovías europeas

La policía de la República Checa ha puesto fin a una historia que se remontaba a 2019

El falso Ferrari que circulaba por las carreteras europeas.

El falso Ferrari que circulaba por las carreteras europeas.

Pol Langa

Pol Langa

Hace unos años los medios de media europa se hacían eco de la presencia de un Ferrari de competición que circulaba por las carreteras convencionales del continente.

La policía se percató de su presencia por primera vez en 2019 y se abrió una investigación por incumplimiento de la ley, pues un coche de estas características no tiene autorización para correr en este tipo de vías públicas.

Ahora, finalmente la policía ha dado con el 'piloto fantasma', apodo generado en internet al ir siempre oculto tras un mono de F1 real y un casco.

Ha ocurrido en la República Checa y para sorpresa de muchos, no se trataba de ningún Ferrari auténtico, sino de un Dallara GP2/08, un monoplaza que estaba tuneado con el aspecto de los bólidos de la escudería del 'cavallino rampante'.

El modelo tiene 600 cv de potencia y fue usado durante las GP2 Series y debutó durante la competición de 2005, hasta 2007. Las GP2 Series fueron la antesala de la Formula 2 actual, un campeonato de 'Formula 1 ligeros' que se disputó entre el año 2005 y el 2016.

Una búsqueda rápida en internet permite ver que a pesar de no ser un F1 su precio se sitúa por encima de los 250.000 dólares, un coste solo apto para bolsillos adinerados.

Su conductor resultó ser un hombre de 51 años aficionado al motor que tiene un canal en las redes sociales junto con su hijo que acumula más de 10.000 seguidores y supera los 100 vídeos.

Noticias relacionadas y más

Una vez pillado, falta conocer la sentencia judicial, que va desde la retirada del carnet de conducir, hasta sanciones económicas cuantiosas al poner en riesgo la seguridad vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
  3. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  4. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  5. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  6. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  7. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  8. Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al 'pesado' de su cita en la mesa: 'Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre las inversiones : "España es un país lleno de cuñados"

Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre las inversiones : "España es un país lleno de cuñados"

Vuelta al cole 2025: el enfermero Jorge Ángel pide que no dejes el móvil a tus hijos hasta esta edad

Vuelta al cole 2025: el enfermero Jorge Ángel pide que no dejes el móvil a tus hijos hasta esta edad

Esta es la cantidad de dinero que deberías ahorrar al mes para no depender de una pensión de jubilación

Esta es la cantidad de dinero que deberías ahorrar al mes para no depender de una pensión de jubilación

Lidl tiene el producto ideal para la vuelta al cole: desayuno completo por menos de 18 euros

Lidl tiene el producto ideal para la vuelta al cole: desayuno completo por menos de 18 euros

La insólita razón por la que John Elkann (Stellantis) pagará 183 millones de euros y hará trabajos comunitarios

La insólita razón por la que John Elkann (Stellantis) pagará 183 millones de euros y hará trabajos comunitarios

Ayuso estalla en 'Espejo Público' al hablar de Gaza y Susanna Griso la frena en directo

Ayuso estalla en 'Espejo Público' al hablar de Gaza y Susanna Griso la frena en directo

Puente acusa al PP de Ibiza de haber comprado un bus desechado en Madrid por contaminante y hacerlo pasar como uno nuevo

Puente acusa al PP de Ibiza de haber comprado un bus desechado en Madrid por contaminante y hacerlo pasar como uno nuevo

España rechaza extraditar a Venezuela a un millonario asentado en Mallorca acusado del robo de 33 millones de euros de petróleo

España rechaza extraditar a Venezuela a un millonario asentado en Mallorca acusado del robo de 33 millones de euros de petróleo