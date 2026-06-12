Detienen al cantante Beret, de 29 años, por una presunta agresión sexual

La Policía Nacional detuvo el jueves en Sevilla a Beret, uno de los artistas más conocidos de la música en español, tras una investigación abierta por una presunta agresión sexual ocurrida el pasado mes de abril en la capital andaluza.

El arresto se produjo durante la mañana del jueves y fue confirmado posteriormente por distintas fuentes judiciales. Tras ser detenido, el artista de 29 años fue trasladado a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, donde estaba previsto que prestara declaración.

Sin embargo, Beret decidió acogerse a su derecho constitucional a no declarar, por lo que no respondió a las preguntas sobre los hechos que se le atribuían. Su situación quedó entonces pendiente de las primeras decisiones judiciales, y horas después, el juez acordó su puesta en libertad provisional mientras continúa la investigación del caso.

La causa ha quedado en manos del juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, encargado de la instrucción.

Como medidas cautelares, se le prohibió comunicarse con la denunciante y acercarse a menos de 500 metros de ella. Además, se ordenó la retirada de su pasaporte durante tres meses para evitar posibles desplazamientos mientras avanza el procedimiento.

Al cantante se le atribuye inicialmente un presunto delito de agresión sexual, recogido en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal, aunque por ahora no han trascendido detalles concretos sobre los hechos ni sobre el contenido de la denuncia.

Aunque no hay confirmación oficial, diferentes informaciones apuntan a que la denunciante sería una mujer joven mayor de edad que habría tenido contacto previo con el artista a través de redes sociales.

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El caso ha generado una notable repercusión mediática, especialmente porque apenas dos días antes de su detención el cantante había participado en un evento musical en Barcelona durante la visita del Papa León XIV, donde incluso llegó a dirigirse al público.