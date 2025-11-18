Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia

La ciudad de Mostar (Bosnia y Herzegovina) está consternada tras la muerte de Aldina Jahić, de 32 años, quien fue asesinada mientras se dirigía a un gimnasio. Las autoridades informaron que su exnovio, Anis Kalajdžić, fue detenido como presunto responsable.

Jahic se dio cuenta de que su expareja le estaba persiguiendo, corrió hacia una cafetería cercana y logró contactar con la policía. Sin embargo, antes de que los agentes pudieran intervenir, el joven de 33 años la alcanzó y le disparó con una pistola.

Varios medios locales explican que Kalajdžić intentó quitarse la vida tras el ataque, pero el arma se atascó y fue detenido pocos minutos después por la policía.

Anis es árbitro de fútbol en la Primera Liga de la Federación de Bosnia y Herzegovina, mientras que su padre Avdo, de 66 años, tuvo una destacada trayectoria deportiva: jugó en Velež Mostar y Bursaspor entre los años 70 y 90, dirigió al Velež Mostar y ejerció brevemente como seleccionador interino de Bosnia y Herzegovina.

En agosto de 2019, Avdo asumió el cargo de subdirector de Velež, trabajando junto al asistente Mustafa Kodro y al entrenador Feđa Dudić.

Según las primeras investigaciones, Anis Kalajdžić había adquirido la pistola un mes antes del incidente, alegando que la necesitaba para protegerse de supuestas amenazas relacionadas con su labor como árbitro. Sin embargo, una fuente cercana al caso señaló que el asesinato podría haber sido premeditado.

Aldina Jahić se había mudado de Sarajevo a Mostar por motivos laborales y trabajaba como directora de proyectos y eventos en Atlas Society International. Según los informes, había recibido amenazas del áárbitro que nunca fueron denunciadas a las autoridades.

El padre del árbitro ha asegurado que tanto él como su familia están destrozados: "Es indescriptiblemente difícil para nosotros. Sentimos mucho lo de la inocente y querida niña que perdió la vida. Si pudiera volver atrás, me gustaría que me pasara a mí, y no a esa maravillosa chica. Anis amaba a esa chica y tenían planes para el futuro, pero algo terrible sucedió en su mente y todo terminó trágicamente para ambas familias".