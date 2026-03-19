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Detenido un exjugador del West Bromwich Albion en una redada antidroga
El hombre, un ciudadano británico de 47 años, fue arrestado en Mijas tras incautarse más de dos kilos de sustancias estupefacientes en un local sin licencia
Un exfutbolista del West Bromwich Albion ha sido presuntamente detenido en la Costa del Sol tras una operación antidroga llevada a cabo por la Policía Local de Mijas.
El arresto se produjo en Riviera del Sol, entre Marbella y Fuengirola, después de que los agentes interceptaran al hombre, de 47 años, cuando salía del centro comercial Las Terrazas portando una bolsa termosellada con cannabis.
La policía había informado de la detención a principios de semana, aunque sin revelar la identidad, edad ni nacionalidad del sospechoso.
Sin embargo, el diario Sur lo describió posteriormente como un ciudadano británico que "pasó la mayor parte de su carrera" en el West Bromwich Albion. Su nombre no ha sido hecho público.
Registro del local y hallazgo de más drogas
Tras interceptar al sospechoso, los agentes procedieron a registrar el establecimiento del que acababa de salir.
En su interior encontraron una gran cantidad de sustancias estupefacientes, así como material destinado a su preparación y distribución.
Según el comunicado oficial de la policía, se incautaron:
1.170 gramos de cannabis
865 gramos de hachís
164 cigarrillos de cannabis listos para la venta
79 tarros de cristal y 23 recipientes de plástico
Sobres termosellados y bolsas para empaquetado
Dos básculas digitales de precisión
3.469,90 euros y 225 libras en efectivo
El local, además, carecía de licencia de apertura y actividad, según confirmó Sur.
Actuación policial y declaraciones oficiales
La intervención tuvo lugar el 10 de marzo, cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en el centro comercial durante labores de vigilancia preventiva.
Una vez confiscado el material, el responsable del establecimiento fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la Guardia Civil.
Juan Carlos Cuevas, teniente de alcalde de Mijas y responsable de la Policía Local, destacó la importancia de la actuación: “La vigilancia preventiva permite detectar este tipo de situaciones y actuar con rapidez para garantizar la seguridad en los barrios”.
Situación judicial del detenido
Por el momento, no se ha confirmado si el exfutbolista ha comparecido ya ante un juez instructor o si ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación policial.
La detención se produjo la semana pasada y el caso sigue en manos de la Guardia Civil.
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