SOCIEDAD
Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
El joven, residente en una localidad Almería, se desplazaba en un coche de alquiler hasta la Costa del Sol y Murcia para introducir las falsificaciones en el circuito financiero
El Periódico
Un joven ha sido detenido en una pequeña localidad de Almería por presuntamente introducir billetes falsos de 100 euros en el circuito financiero a través de comercios de Málaga y Murcia.
El investigado, que ha ingresado en prisión provisional, se desplazaba en vehículo de alquiler a distintos municipios y realizaba compras de ropa de conocidas marcas en pequeños y grandes comercios para colar los billetes falsificados.
En el registro de su domicilio se han intervenido distintas prendas de vestir de marcas de prestigio y dos dispositivos electrónicos.
La Policía Nacional investiga el origen de los billetes, ya que considera que el arrestado solo los introducía en el mercado
La Dirección General de la Policía ha informado este martes de que la investigación se inició a primeros del pasado mes de julio, cuando se detectaron varios billetes falsos en algunos establecimientos de la ciudad de Murcia.
Las pesquisas policiales permitieron identificar al presunto autor, un joven residente en una localidad costera de Almería que utilizaba un vehículo de alquiler para desplazarse a distintas ciudades, principalmente Murcia y Málaga, para cometer los hechos delictivos.
Medidas de seguridad
Durante los seguimientos realizados, los investigadores constataron que el investigado adoptaba numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización, tanto en sus desplazamientos en coche como al caminar por la vía pública.
Tras su identificación y localización, los agentes arrestaron al joven y se llevó a cabo un registro en su vivienda donde se localizaron numerosas prendas de vestir adquiridas presuntamente con los billetes falsos.
También se intervinieron dos teléfonos móviles, cuyo análisis ha sido solicitado a la autoridad judicial para tratar de esclarecer el origen de los billetes falsificados. Sobre el arrestado, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.
