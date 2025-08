Detenida por llevar a una niña de dos 2 años dentro de la maleta

Hace tan solo unos días conocíamos la noticia de unos padres que/es/noticias abandonaron a su hijo de 10 años en medio del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Ahora, otra menor ha sufrido las consecuencias de los viajes veraniegos.

Una mujer ha sido detenida por llevar a una niña de 2 años dentro de la maleta. Esto ha sucedido en Nueva Zelanda, donde la acusada deberá de comparecer tras ser detenida por "maltrato y abandono infantil".

La imputada, de 27 años, intentó hacer un viaje de autobús con la menor dentro del equipaje. Una idea que podría haber acabado en desgracia de no ser por el conductor del vehículo, quien salvó a la pequeña de la pesadilla.

Según han informado las autoridades de la localidad de Kaiwaka, situada a unos 100 kilómetros de Auckland, el conductor realizó una llamada tras observar movimientos en el equipaje.

Al abrir la maleta, ubicada en el compartimento de carga del vehículo, no podía creer lo que veían sus ojos: "descubrió a la niña de dos años", ha indicado en un comunicado el inspector Simon Harris.

Rápidamente trasladaron a la menor al hospital más cercano con la intención de evaluar su estado de salud. Cabe recordar que las maletas son espacios completamente cerrados, por lo que las consecuencias podrían haber llegado a ser muy graves.

"Tenía mucho calor, pero por lo demás parecía ilesa", ha explicado el policía encargado del caso, tranquilizando sobre el estado de salud de la pequeña. Ha sido él mismo quien ha querido poner en valor la actitud del autobusero, asegurando que ha conseguido evitar "un resultado mucho peor".

La mujer podría no ser familiar de la niña

Por ahora, no se sabe si la mujer es o no familiar de la niña, ya que la policía ha decidido no desvelarlo. De momento solo queda esperar a los resultados del juicio. La mujer deberá de comparecer durante este lunes ante el tribunal de Auckland.