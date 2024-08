Un detective privado revela las claves para detectar a una persona infiel

La fidelidad proviene del latín fidelitas, y es cuando un individuo actúa con lealtad y honestidad hacia otros o hacia sí mismo. Por lo tanto, ser desleal a una persona es quebrantar las normas básicas en las que se basa una relación, y últimamente con la llegada de redes sociales, relaciones abiertas o aplicaciones de citas, son muchas las personas que acaban siendo infieles.

Daniel Fontanals, un reconocido detective privado que publica algunos de sus trabajos en redes sociales ha acudido a 'Roca Project' para explicar cómo es su profesión, cuánto pueden llegar a cobrar y cómo se organizan sus trabajos, entre otras cosas.

Carlos Roca, el presentador del pódcast, le ha preguntado cómo puede una persona detectar a una persona infiel sin llegar a necesitar el servicio de un detective privado y ha explicado que la clave está en fijarse cómo reacciona la persona: "Que una persona se ponga exageradamente enfadada (...) Si se enfada, tienes un problema".

Además, el profesional ha asegurado que el patrón de infieles que siempre ve es de personas que te manipulan: "Con lo que yo te quiero, son paranoias tuyas, estás loca... Te hacen sentir que estás loco".

El detective ha dado el ejemplo de una chica que le habló y le dijo 'creo que mi novio es un santo y no hace nada, pero estoy en una etapa de mi vida en la que me siento un poco insegura y necesito confirmar eso. ¿Me puedes conseguir su contraseña de Instagram?'.

Fontanals ha comentado que le dijo que podría conseguirlo, pero que es ilegal y no se quería meter en problemas y le contestó: "¿Tú has pensado en pedirle el teléfono móvil a este señor? ¿En preguntárselo tú? Pero ya no preguntarle 'oye, ¿me estás siendo infiel?'. Que efectivamente creo que tiene muy poquito recorrido, si no decirle lo mismo que me has dicho a mí. 'Amor creo que eres un santo, no tengo motivos tuyos, pero estoy en una etapa de mi vida un poco insegura. ¿Te puedo pedir que me dejes ver el teléfono móvil?'".

El detective privado ha querido lanzar un contundente mensaje: "Más de uno se va a escandalizar, pero animo a la gente a pedir el móvil a sus parejas. Quizá el 99% de las parejas que lo vean ya no persisten, pero animo a eso. Aunque tienes que elegir muy bien el día que quieras".