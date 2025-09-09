Todos los detalles del nuevo iPhone 17: precio, colores, cámara y lo que lo diferencia del resto de modelos

Apple revolucionó el mundo de la tecnología con sus avances. Fue el 29 de junio de 2007 cuando la compañía creada por Steve Jobs lanzó el primer iPhone al mercado y aterrizó con unas novedades nunca vistas en los teléfonos móviles. Actualmente, Apple es una de las marcas más potentes del mercado, por no decir la número uno.

Después de sacar el iPhone 16 e iPhone 16 Pro, la compañía ya ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo iPhone 17, iPhone Air e iPhone Pro. El objetivo de Apple con este nuevo modelo es mejorar su predecesor con un diseño completamente renovado y mejores prestaciones.

El iPhone 17 estará disponible a partir del viernes 19 de septiembre de 2025. Sin embargo, quienes estén ansiosos por tener el nuevo dispositivo de Apple podrán reservarlo una semana antes, concretamente el 12 de septiembre.

La principal novedad del iPhone 17 es el aumento del tamaño de su pantalla, ya que pasa de las 6,1 pulgadas del iPhone 16 a las 6,3 pulgadas. Un modelo que iguala a las dimensiones del iPhone 16 Pro. Por otra parte, el iPhone Air cuenta 6,5 pulgadas y el iPhone Pro tiene dos opciones: 6,9 o 6,3 pulgadas.

En cuanto a la tonalidad de colores, Apple ha decidido apostar por cinco opciones distintas para el iPhone 17: blanco, negro, azul neblina, lavanda y verde salvia. En cambio, para el Iphone Air están disponibles: blanco nube, negro espacial, dorado claro y azul cielo. Y para el Pro: plata, azul oscuro y naranja cósmico. Todos son colores elegantes que reflejan la esencia de la compañía.

La pregunta más frecuente cuando sale un nuevo dispositivo, y más aún si se trata de Apple, es: "¿Cuánto tendré que gastar para tener entre mis manos el nuevo iPhone?".

Phone 17: desde 999 euros el modelo de 256 GB

el modelo de 256 GB iPhone Air: desde 1.219 euros el modelo de 256 GB

el modelo de 256 GB iPhone 17 Pro: desde 1.319 euros el modelo de 256 GB

Uno de los aspectos más importantes es la batería, donde hay una mejora, especialmente en el iPhone Pro: 5.000 mAh (antes 4.685 mAh) para hasta 39 horas de vídeo. El modelo iPhone 17 tiene 3.600 mAh (antes 3.561 mAh) para hasta 30 horas de vídeo. En cambio, el iPhone Air: 2.800 mAh para hasta 27 horas de vídeo.

La cámara del iPhone 17 cuenta con un sistema de cámara dual Fusion de 48 Mpx, mientras que el iPhone 17 Air contiene un sistema de una sola cámara Fusion de 48Mpx y el iPhone 17 Pro tiene tres cámaras Pro Fusion de 48 Mpx.