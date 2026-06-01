FC Barcelona (F)
Los detalles de la fiesta de despedida de Alexia Putellas, en la Bresh de Barcelona
El equipo cerró el 'adiós' de la capitana en la Bresh, la fiesta argentina de los famosos en la Sala Apolo
Alexia Putellas se despidió el pasado miércoles a lo grande. Con un Johan abarrotado, la capitana y leyenda del Barça se separó del club de su vida y protagonizó un 'último baile' ante su gente (teniendo en cuenta que jugaba su último partido fuera de casa el domingo). El primer homenaje fue en el Spotify Camp Nou. El club le preparó una puesta en escena a la altura de su grandeza, junto a los 38 trofeos y logros recibidos durante los 14 años que ha estado en el Barça. Estuvo junto a su familia y compañeras, en una despedida más que emotiva.
Después, turno de lo que mejor sabe hacer: ponerse las botas y deleitar a la afición con su fútbol. Disputó 82 minutos contra la Real Sociedad y se marchó recibiendo una tremenda ovación, a la altura de su legado. “Vaciarme ha sido un privilegio”, decía la capitana. Y qué mejor forma que con una victoria por 2-1. "Mi historia será siempre con el Barça. Es lo mejor que me ha pasado en la vida y probablemente lo mejor que me pasará. Porque vaya donde vaya, que todavía no lo sé, tengo el verano para decidir, sé que lo mejor ya me ha pasado”, dijo Alexia.
Tras el homenaje y el encuentro, las jugadoras se fueron a cenar y luego a la Bresh, una de las fiestas más famosas del mundo. La noche del miércoles fue mágica, de lágrimas, abrazos y también de celebración. La Bresh volvió a convertirse en el punto de encuentro de algunas de las personalidades más destacadas del deporte. La conocida como 'la fiesta más linda del mundo' acogió la celebración del final de temporada del FC Barcelona Femenino en la Sala Apolo de Barcelona, reuniendo a jugadoras, cuerpo técnico y entorno del club en una noche marcada por la emoción, la amistad y los recuerdos compartidos.
Risas, música y 'outfits' veraniegos
Toda la plantilla estuvo en el reservado VIP y se lo pasó a lo grande. Entre todas las asistentes, la figura de Alexia ocupó un lugar especial. Considerada una de las futbolistas más influyentes de la historia del fútbol y referente indiscutible del conjunto azulgrana, la capitana recibió el cariño de sus compañeras en una velada para el recuerdo.
Desde su llegada a Barcelona, la Bresh se ha convertido en un fenómeno internacional y una de las citas imprescindibles de la noche de los miércoles. Con presencia en ciudades de Europa, América, Asia y Oriente Medio, la marca ha logrado construir una comunidad global que encuentra en cada edición un espacio para celebrar sin etiquetas y compartir momentos inolvidables. Además, es un lugar elegido de forma frecuente por los futbolistas debido a que les garantiza la seguridad y pueden disfrutar la noche tranquilamente.
Las jugadoras fueron a la Sala Apolo, estuvieron a gusto y despidieron a Alexia. En Ibiza, es común que los futbolistas acudan a la Bresh. Dani Olmo, Ferran Torres o Rodri acuden con frecuencia y fueron protagonistas de la celebración de la selección en la Eurocopa conquistada en 2024, o por ejemplo, Vinicius, celebró su cumpleaños el año pasado en la Bresh de la isla. También es la fiesta favorita de Leo Messi, que se le ha visto alguna vez disfrutando de la temática argentina en Miami. Cuando Argentina ganó el Mundial, la celebración estuvo vinculada con la Bresh.
La celebración del FC Barcelona Femenino llega además en un momento especialmente significativo para la marca. Este sábado, Bresh inaugura una nueva temporada en Ibiza con su regreso a Amnesia, uno de los clubes más icónicos del mundo, reafirmando así su posición como una de las propuestas de ocio y entretenimiento más relevantes a nivel internacional.
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