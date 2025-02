Todos los detalles del avión privado de Cristiano Ronaldo: valorado en 61 millones

En el día de ayer, Cristiano Ronaldo vivió un nuevo imprevisto en su vida, debido a que su avión privado, valorado en 61 millones de libras, se tuvo que quedar en el aeropuerto de Manchester, ya que los supervisores detectaron una grieta en la ventanilla del avión y por este motivo no pudo viajar al destino correspondiente.

Después de descubrir esta brecha, decidieron no viajar y que el avión permanezca en la ciudad inglesa hasta que se resuelva el problema. No obstante, por ahora se desconoce cual ha sido el motivo de este problema técnico. Según 'The Sun', el aeroplano no se moverá hasta que haya un recambio en la ventanilla afectada.

El medio de comunicación 'SunSport' ha desvelado algunos de los detalles del avión de 61 millones de libras. Uno de los aspectos que más le encanta al ex del Real Madrid es la capacidad que tiene el Bombardier Global Express 6500 en poder volar más de 18 horas sin repostar en ningún momento.

El aeroplano es capaz de proporcionar una autonomía de 6.600 millas, lo que significa que puede volar de Hong Kong a Londres sin escalas. El vehículo cuenta con un motor Rolls-Royece y puede alcanzar una velocidad punta de Mach 0,90. Además, el movimiento es suave gracias a su ala patentada Smooth Flex Wing, que actúa como amortiguador para contener las turbulencias.

En lo que respecta al interior del avión de Cristiano Ronaldo, se pueden encontrar distintas suites de las que pueden disfrutar los pasajeros. La entrada y la suite de la tripulación cuentan con una lujosa cocina equipada con horno, microondas y cafetera. En el baño hay un espejo, lavabo, tocador y un grifo.

Alejada de la suite de la tripulación está la suite de conferencias, que dispone de una mesa regulable en altura, así como de una cómoda. También, para que el vuelo sea más llevador hay televisiones 4K UKHD para ver alguna película con una calidad excelente.