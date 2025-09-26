Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Televisión

Se desvela el sueldo de Pepa Bueno en RTVE: dobla al del presidente del Gobierno

Ya sabemos cuál es el salario de Pepa Bueno como presentadora y directora de RTVE tras su fichaje, que ha sido potente.

Pepa Bueno en RTVE

Pepa Bueno en RTVE

Álex Pareja

Álex Pareja

Tras su salida como directora de El País, se ha desgranado el sueldo que percibe Pepa Bueno como presentadora y directora del Telediario 2 de RTVE, un fichaje potente con un salario que está a la altura de la gran apuesta y confianza en la periodista.

Multiplica por 16 el salario mínimo interprofesional

Como suele ocurrir, en ocasiones, en el mundo de la televisión, es el salario de Pepa Bueno en RTVE es muy alto. Percibe un sueldo anual de unos 266.000 euros brutos, que se desgranan en dos conceptos: alrededor de 14.577 euros mensuales por su trabajo como presentadora y 7.592 euros mensuales por su trabajo como directora.

Ambas cantidades se reparten en 12 pagas. Esto significa, haciendo un simple cálculo, que el salario de Pepa Bueno en RTVE multiplica por 16 el salario mínimo interprofesional y, de forma curiosa, dobla el sueldo anual que percibe el Presidente del Gobierno.

De hecho, el salario de Pepa Bueno es superior al del propio presidente de RTVE y muy superior al de otros periodistas que trabajan en la casa, incluso de aquellos nombres destacados y con puestos de importancia, tanto en televisión como en otros ámbitos.

Es evidente que es un fichaje muy potente por el que se ha apostado con fuerza, como demuestra a nivel económico con un sueldo muy alto. También es un fichaje muy estratégico y que, quizás, también explica un salario elevado: se trata de una etapa marcada por la competencia y las críticas.

Ha habido comentarios negativos en los últimos meses, a nivel interno y parlamentario, sobre la gestión y los costes de la cadena pública RTVE. A nivel de audiencias, la llegada de Pepa Bueno se ha dejado notar de forma positiva, aunque sigue estando lejos de Antena 3, líder en su franja de noticias en televisión.

Noticias relacionadas y más

Un salario que puede avivar el debate social sobre los costes de estos grandes fichajes en la televisión pública, con Pepa Bueno como último ejemplo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
  2. Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
  3. Así es la enigmática esposa de Dembélé: pocos conocen su historia
  4. Sergio Ramos se hace de oro: el futbolista vende su casa de La Moraleja por un auténtico dineral
  5. Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
  6. Scottie Pippen, último invitado de 'La Revuelta' y la polémica con su exmujer Larsa y el hijo de Jordan
  7. El motivo por el que Pedri practica ayuno intermitente: 'Me siento mucho mejor
  8. Charlotte Cardin, la cantante ignorada del Balón de Oro se abre en canal : 'Fue un momento de gran soledad

Lewis Hamilton, en vilo por el estado de salud de su perro Roscoe: "Ha contraído neumonía de nuevo y está luchando por respirar"

Lewis Hamilton, en vilo por el estado de salud de su perro Roscoe: "Ha contraído neumonía de nuevo y está luchando por respirar"

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

Un campamento vasco defiende que niños y monitores se duchen juntos para "dar seguridad a todas las identidades" y "romper estereotipos de género"

Un campamento vasco defiende que niños y monitores se duchen juntos para "dar seguridad a todas las identidades" y "romper estereotipos de género"

Se desvela el sueldo de Pepa Bueno en RTVE: dobla al del presidente del Gobierno

Se desvela el sueldo de Pepa Bueno en RTVE: dobla al del presidente del Gobierno

Manu López, patrón en la Global Sumud Flotilla: "Nos preguntarán qué hicimos por Gaza, igual que se hizo con la Alemania nazi"

Manu López, patrón en la Global Sumud Flotilla: "Nos preguntarán qué hicimos por Gaza, igual que se hizo con la Alemania nazi"

Muerte Charlie Kirk: La última teoría de la conspiración se fija en esta película de Nicolas Cage de 1998

Muerte Charlie Kirk: La última teoría de la conspiración se fija en esta película de Nicolas Cage de 1998

La OTAN se refuerza en el ciberespacio para hacer frente a Rusia: "Ya estamos en guerra"

La OTAN se refuerza en el ciberespacio para hacer frente a Rusia: "Ya estamos en guerra"

La Comisión Europea asegura que EEUU garantizará el arancel máximo del 15% para los productos farmacéuticos europeos

La Comisión Europea asegura que EEUU garantizará el arancel máximo del 15% para los productos farmacéuticos europeos