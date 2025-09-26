Se desvela el sueldo de Pepa Bueno en RTVE: dobla al del presidente del Gobierno

Tras su salida como directora de El País, se ha desgranado el sueldo que percibe Pepa Bueno como presentadora y directora del Telediario 2 de RTVE, un fichaje potente con un salario que está a la altura de la gran apuesta y confianza en la periodista.

Multiplica por 16 el salario mínimo interprofesional

Como suele ocurrir, en ocasiones, en el mundo de la televisión, es el salario de Pepa Bueno en RTVE es muy alto. Percibe un sueldo anual de unos 266.000 euros brutos, que se desgranan en dos conceptos: alrededor de 14.577 euros mensuales por su trabajo como presentadora y 7.592 euros mensuales por su trabajo como directora.

Ambas cantidades se reparten en 12 pagas. Esto significa, haciendo un simple cálculo, que el salario de Pepa Bueno en RTVE multiplica por 16 el salario mínimo interprofesional y, de forma curiosa, dobla el sueldo anual que percibe el Presidente del Gobierno.

De hecho, el salario de Pepa Bueno es superior al del propio presidente de RTVE y muy superior al de otros periodistas que trabajan en la casa, incluso de aquellos nombres destacados y con puestos de importancia, tanto en televisión como en otros ámbitos.

Es evidente que es un fichaje muy potente por el que se ha apostado con fuerza, como demuestra a nivel económico con un sueldo muy alto. También es un fichaje muy estratégico y que, quizás, también explica un salario elevado: se trata de una etapa marcada por la competencia y las críticas.

Ha habido comentarios negativos en los últimos meses, a nivel interno y parlamentario, sobre la gestión y los costes de la cadena pública RTVE. A nivel de audiencias, la llegada de Pepa Bueno se ha dejado notar de forma positiva, aunque sigue estando lejos de Antena 3, líder en su franja de noticias en televisión.

Un salario que puede avivar el debate social sobre los costes de estos grandes fichajes en la televisión pública, con Pepa Bueno como último ejemplo.