"Estoy destrozadísima": Karla Sofía se sincera sobre las críticas que ha recibido

A falta de que la gala de los Oscar se celebre este mismo año y conozcamos si Karla Sofía Gascón se acaba llevando el premio por su interpretación en la película conocida como 'Emilia Pérez', la actriz se ha sincerado sobre la ola de críticas que ha recibido recientemente a través de las redes sociales.

"Que me hayan llamado nazi siendo una persona que, si hubiera estado en esa época, le habrían metido en una cámara de gas, me parece absurdo. De todas formas el dueño de las redes sociales se llama Elon Musk, no tiene mucho misterio", comentaba Karla Sofía en una reciente entrevista que concedía a Ana Rosa Quintana en su programa de televisión.

"Ahora mismo estoy destrozadísima. No tengo ganas de hablar con nadie porque está muy feo lo que están haciendo, y la verdad es que lo están haciendo por lo que lo están haciendo... Ya lo sabe todo el mundo", aseguraba la actriz implicando que todo esto forma parte de un movimiento para acabar con su carrera.

En este mismo sentido, hay que recordar que todo esto procede de una serie de tuits que han sido catalogados como racistas por parte de muchos usuarios en redes sociales, por lo que habrá que ver si todo esto acaba afectando a Karla Sofía de alguna manera en la gala de los Oscar.