"Me destrocé a mí mismo": Jaime Lorente se sincera sobre la crisis que vivió por La Casa de Papel

Es habitual creer que las personas famosas, que aparentemente lo tienen todo a su alcance, no cuentan con motivos para sentirse mal de ninguna forma. No obstante, en muchas ocasiones este no es el caso, y Jaime Lorente es otra prueba más de ello.

El famoso actor español, conocido sobre todo por su irrupción mediante 'La Casa de Papel', pasó de la noche a a mañana a convertirse en un rostro muy conocido de la industria del cine en España. Ahora, Lorente ha decidido hablar acerca de todos los problemas que le supusieron esa fama.

Fue sobre todo entre 2017 y 2021, con la popularidad de Jaime Lorente habiendo crecido más que nunca, que el actor sintió una presión imposible de afrontar. Y eso le llevó a tomar una decisión de la que luego se arrepintió: aislarse por completo.

Jaime Lorente sentía que tenía una gran responsabilidad por responder con creces a esa fama que había obtenido. Eso le llevó a separarse por completo de sus amistades y su familia, centrándose en su carrer profesional. Hasta que un día dijo 'basta'.

Llegado cierto punto, Jaime Lorente decidió buscar ayuda profesional, la cual asegura que marcó un antes y un después en su vida. Gracias a tomar esa decisión, pudo empezar a afrontar problemas para los que anteriormente no tenía respuesta alguna.

Por lo general, a pesar de su posición de privilegio, Jaime Lorente considera que la fama no compensa la forma en la que transforma por completo la vida de una persona. Y eso lo dice en calidad de padre.

Actualmente, Jaime Lorente es padre de dos (niño y niña). Como padre, lógicamente intenta criar a sus hijos con consejos que, sin embargo, él no puede aplicarse en el día a día dada su vida. Eso le genera unas contradicciones de las que simplemente no puede escapar.

En última instancia, es posible ver que Jaime Lorente ha sufrido mucho a consecuencia de lo que en teoría debería haber sido una de las mayores alegrías de su vida. Y tú, ¿cómo entiendes estas crisis que viven los famosos surgidas de la fama?