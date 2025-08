Destapan el 'modus operandi' de Froilán cuando sale de fiesta en Ibiza: "Me sentí intimidada"

Nuevo episodio en la vida privada de Felipe Juan Froilán, conocido popularmente como Froilán, tras salir de fiesta en Ibiza. Además, el hijo de la infanta Elena no está pasando por su mejor momento, debido a que su expareja, Belén Perea, rompió con él hace menos de dos meses. Una situación que no ha encajado nada bien.

Desde el programa de Telecinco 'Fiesta' se explicó que Froilán vivió un tenso reencuentro con su expareja en Ibiza. Antes del incidente, el hijo de la infanta Elena la habría llamado hasta 20 veces, sin entender cómo había acudido a la isla acompañada de su nuevo novio.

Otro de los momentos destacados ocurrió cuando Belén no pudo acceder a una conocida discoteca de la isla. "Tuvo que salir Felipe Juan Froilán a buscarla a la puerta y la metió para dentro. Fue él quien preguntó por ella, la encontró y entraron juntos al local", relataron desde el programa.

No todo quedó en eso, debido a que en el programa 'TardeAR' contactaron con María, una mujer que se encontró con Froilán tras salir de una discoteca de Ibiza. "Me topé con una situación bastante incómoda. Me sentí bastante intimidada. Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto", explicó.

Una de las cosas que más le llamó la atención es cómo estaba comportándose: "Actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con una prepotencia...".

El incidente fue a más. Froilán se mofó de ella tras ver que no le hacía caso: "Me dijo que, si quería una foto con él, se lo dijera". La afectada no dudó en decir que fue una de las situaciones más incómodas que ha vivido en la vida.

"Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara súper desafiante", expresó en el programa de 'TardeAR'.

Después de sus vacaciones, Froilán regresará a vivir a Abu Dabi, donde permanece alejado del foco mediático, por decisión propia y con el respaldo de la Casa Real.