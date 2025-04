Destapan más detalles de la infidelidad de David Beckham: así fue la reacción de Victoria al enterarse

David Beckham está dando mucho de qué hablar tras la aparición de Rebecca Loos en el programa '¡De Viernes!' de Telecinco. La actriz y modelo volvió a televisión, tras varios años alejada del foco mediático, para revelar más detalles sobre el 'affair' que mantuvo con el exfutbolista del Real Madrid en 2004.

No obstante, los hechos sucedieron cuando el actual presidente y accionista del Inter de Miami estaba casado con Victoria Beckham, ya que contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1999. Actualmente, siguen juntos a pesar de este 'affair' con Loos, que saltó a la fama en 2004 cuando confesó la aventura.

La modelo destapó en una entrevista, cobrada por 338.000 euros, que había mantenido un romance con el exfutbolista mientras estaba militando en las filas del Real Madrid. Aparte, Loos había trabajado para los Beckham como niñera de Brooklyn y Romeo durante los primeros meses del matrimonio.

El 4 de octubre de 2023 se estrenó el documental de 'Beckham' en Netflix y se explica cómo la pareja abordo esta supuesta infidelidad. Sin embargo, en ningún momento nombran a la actriz.

Durante la emisión de '¡De Viernes!', Loos aceptó que "me ha tocado un poco el asunto del documental. Me han llegado mensajes horribles de gente que le apoya. Si no lo quiere admitir bien, pero que no me eche la culpa a mí. Él llevaba una doble vida porque tenía necesidades que su mujer no satisfacía".

Aparte, desveló cómo había surgido el amor entre ambos: "Comenzó por unos mensajes que él me ponía después de que su mujer me pidieran que solo tuviera contacto con ella". Además, ella confesó que desde un principio empezó a tener sentimientos por él.

La televisiva reconoció que Beckham le mintió: "David me dijo que era la primera vez que le era infiel a su mujer y yo me lo creí". No obstante, señaló en Telecinco que "pensaba que teníamos algo especial, pero no me interesaba ocupar el lugar de nadie".

La pillada de Victoria Beckham a su marido siendo infiel, según Rebeca Loos.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/M3UNWyt27G — De viernes (@deviernestv) April 25, 2025

La aventura entre ambos finalizó a las dos semanas, ya que Loos recibió la llamada de Victoria pidiendo localizar a su marido, debido a que estaban juntos en una fiesta de Ronaldo Nazario en Madrid. La niñera lo encontró en una habitación "desnudo sobre la cama" con una modelo española. "Abrí la puerta y le dije: ‘your wife’, y me fui", desveló cómo actuó en ese momento.