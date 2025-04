Destapado el precio de las fotografías de la princesa Leonor en bikini

Después de que la revista 'Diez Minutos' publicara las fotografías de la princesa Leonor en bikini en una playa de Montevideo, en Uruguay, las redes estallaron de opiniones sobre si es lícito o no. Aunque ha pasado un día, las imágenes de la princesa Leonor continúan generando un intenso debate.

Cabe recordar que la hija de Felipe VI se encuentra actualmente a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. No obstante, la joven tiene tiempo libre con sus compañeros durante momentos determinados de la travesía.

Sin embargo, uno de los debates más interesantes que se ha generado a partir de las imágenes de la princesa Leonor en bikini es el precio que ha tenido que pagar la revista 'Lecturas' para tenerlas en su propiedad.

Se conoce que el paparazzi, que sigue a la hija de Felipe VI desde su salida de España, exigió más de 250.000 mil euros de entrada, pero con el transcurso de las negociaciones fue rebajando el precio.

No obstante, el paparazzi negoció con otras publicaciones y también lo hizo con dos programas de Telecinco: '¡De Viernes!' y 'TardeAR'. Sin embargo, ambos formatos de televisión decidieron no adquirirlas.

La revista '¡Hola!' podría haber ofrecido un precio de 80.000 euros, pero rechazaron la propuesta, ya que el paparazzi y su agencia se pensaban que al ser una revista ligada con la Casa Real no las hubiesen publicado.

Finalmente, la revista 'Diez Minutos' habría comprado las imágenes por 60.000 euros, según explicó Miquel Valls en el programa 'Espejo Público'. Además, el director del medio, Vicente Sánchez, desveló que "me satisface que, siendo el último de la fila, me haya quedado con ellas". Sin embargo, no reveló el precio final después de varias semanas negociando.

Por otro lado, el experto en imágenes de paparazzis como es Diego Arrabal señaló que se habría pagado un precio entre 40 mil y 50 mil euros.