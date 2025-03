Destapado el nuevo romance de Marc Bartra con una expareja de un exjugador del Barça

Marc Bartra empezó su trayectoria profesional en el Barça. A pesar de que apuntaba a ser un central que iba a marcar un antes y un después en el conjunto culé, el de Sant Jaume del Domenys se marchó al Borussia de Dortmund tras hacerse efectiva la cláusula de ocho millones de euros.

No obstante, el central catalán no acabó de cuajar en Alemania y se fue traspasado dos años más tarde al Real Betis. Sin embargo, en el conjunto andaluz encontró estabilidad, pero después de cuatro temporadas se marchó al fútbol turco, una experiencia en la que solo duró un año para volver a Sevilla.

Actualmente, se encuentra defendiendo la camiseta del Betis, donde está viviendo una segunda juventud a sus 34 años. Alejado de los terrenos de juego, la vida privada de Bartra ha sido muy mediática tras estar con la modelo catalana Jessica Goicoechea durante más de dos años y medio.

La ruptura entre ambos se hizo oficial el pasado mes de julio cuando Goicoechea confirmó los rumores en los premios Bazaar Women of the Year de que ya no estaban juntos: "Soltera y entera sí, con ninguna gana de enamorarme, estoy muy bien así".

A pesar de estar separados, la modelo catalana señaló que tienen muy buena relación. Ahora, el programa de televisión 'Socialité' ha destapado que Bartra podría estar manteniendo una relación con la modelo Coral Gutiérrez, expareja de Memphis Depay.

La nueva ilusión del futbolista es conocida por ser la reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2025. Aunque a través de sus perfiles de Instagram no han publicado nada juntos, ambos han ido dejando distintas pistas que indicarían un posible romance.

Toda la rumorología empezó cuando ambos se fueron mandando mensajes en las publicaciones de Instagram y dándose distintos 'likes'. Además, compartieron su quedada en el mismo restaurante, según varias fotos de ella y el GPS de Bartra.

Otro de los rumores es que podrían haber viajado juntos al Algarve, Portugal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención al programa de Telecinco es que Coral ha compartido fotos en la casa del futbolista verdiblanco.