Destapado el motivo por el cual Joana Sanz nunca se separó de Dani Alves tras pedir el divorcio

El pasado viernes, 28 de marzo, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel.

Después de que se conociese la decisión tomada por el TSJC, Joana Sanz, pareja de Dani Alves, emitió un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram: "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo".

Además, el lunes anunció con mucha emoción que estaba esperando su primer hijo, y compartió que será una niña. Aparte, la modelo llevaba más de cinco años intentando ser madre, pero había sufrido varios obstáculos.

Ahora, con la adrenalina por las nubes, la esposa del exjugador del FC Barcelona ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista '¡Hola!' en la que se han tratado distintos temas, pero especialmente la absolución de Alves, y cómo se siente actualmente.

Uno de los temas que ha deseado abordar es la presión social que ha sufrido durante este tiempo: "La presión mediática ha sido muy dura. Todo se volvió frenético y siento que no se respetó mi momento de luto: había perdido a mi madre. Mi carrera fue mi tabla de salvación entre tanto y tanto sufrimiento".

Por otro lado, ha confesado que "lo peor de este proceso ha sido recibir tanto ataque sin ser denunciada ni denunciante". También, ha expuesto que fue acosada por una persona que le sacaba fotos y vídeos para posteriormente amenazarle de muerte.

De divorciarse a tener un hijo

No obstante, la canaria se planteó divorciarse del brasileño. Aunque, ha explicado para la revista '¡Hola!' que "nunca fue una idea en firme. Quería tener una conversación con él antes de cualquier decisión definitiva. En cuanto le vi, durante la primera visita, esa idea de querer romper desapareció y se transformó en querer luchar por sanar".

Además, Joana Sanz no tiene ningún tipo de dudas de que su relación está más viva que nunca: "Teníamos muchas diferencias previas de las que no éramos conscientes. Mucho individualismo y falta de comunicación dentro de la relación. Ahora, todo eso se ha reconvertido en lo que somos hoy".

A continuación, la modelo ha desvelado cómo fue la reacción de Alves al saber que iba a ser padre: "Cuando se lo conté, no pudo parar de llorar toda la tarde. Solo daba gracias a Dios".