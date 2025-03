Destapado el motivo por el que Aitana despidió a su mánager antes del estreno de su documental

El documental de Aitana Ocaña, 'Metamorfosis', en Netflix está dando mucho de qué hablar, ya que la artista catalana se ha abierto en canal sobre temas que pocos de sus seguidores conocían. Además, ha quedado demostrado que el día a día de la exconcursante de 'Operación Triunfo' es muy duro, debido a que vive momentos de mucha tensión tanto con su productora, pero también con su manager, Nuria Andreu, aunque la despidió días antes del estreno de su documental en la plataforma.

La decisión no ha pasado por desapercibida entre los fans de la cantante, pero después de varios días de incertidumbre al respecto, se ha destapado uno de los motivos reales por los que Aitana tomó está decisión tan radical. Además, ha sido la propia manager quien ha desvelado esta información en el portal de noticias 'Look': "No puedo hablar mucho, pero el lunes fue mi último día trabajando con Aitana".

Por otro lado, el periodista Juls Elías ha profundizado en el tema y ha explicado más detalles de esta repentina decisión en el podcast 'En todas las salsas'. El colaborador ha revelado que el motivo por el que se ha acabado la relación entre Aitana y su mánager es debido a un enfrentamiento con alguien muy cercano a la catalana.

"Hubo una discusión muy fuerte entre el padre de Aitana y Nuria, fue uno de los motivos por los que dijo 'hasta aquí", ha destapado el periodista Juls Elías. Además, ha señalado que Aitana le sigue teniendo mucho aprecio a Andreu, pero que había "mucha tensión".

Aitana al borde del abismo

Los espectadores del documental han destacado que a lo largo de los seis capítulos de la serie, la catalana se ve presionada por su equipo a tener un mejor rendimiento, especialmente en intentar crear temas que se vayan a hacer virales. En especial, su mánager y Narcís Rebollo, director general y presidente de GTS, pero otra de las figuras que presionan a la artsita es Cosme Ocaña, su padre.