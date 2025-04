Destapado los ingresos de Omar Montes y el motivo por el que no se iría a Andorra

Omar Montes es un exboxeador, cantante y personaje público que se dio a conocer gracias a su participación en el programa de 'Gran Hermano' y posteriormente en otros como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Gran hermano Vip' y 'Supervivientes'.

También fue muy mediático por su relación con Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, aunque actualmente ya no están juntos. A raíz de esto, el artista empezó a generar mucho ruido mediático y ahora es uno de los cantantes más escuchados de España.

Ahora, Montes es noticia ya que ha sido uno de los últimos invitados a 'Universo Calleja', programa presentado por Jesús Calleja. El artista estuvo sobrevolando el Everest y recorrieron el Valle de Khumbu en Nepal, donde mantuvo numerosas conversaciones durante el trayecto con el conductor del programa.

En un momento de la aventura, el cantante español desveló cómo se siente en el plano profesional: "A nivel artístico, digamos que estoy en mí 'prime'. Número uno. He sido prácticamente el que más canciones ha tenido, lo más escuchado".

El artista reconoció cuáles están siendo todo un éxito: "'El conjuntito' cuatro discos de platino, 'Yo lo soñé' otros dos o tres, 'Goteras' otros tres, 'Yotuloko' otros dos... Ha sido un no parar".

También, el ex de Isa Pantoja señaló que está ganando mucho dinero, concretamente en 'Spotify': "Por cada millón de Spotify no sé si son 3.000 pavos. Igual este año he tenido 500 millones. Un kilo y medio solo de descargas. Más todo lo que te llega".

Solo de 'Spotify' habría ganado más de un millón de euros, pero él mismo aseguró que no todo le llega a su bolsillo: "De ahí también se lleva Hacienda y mi representante. Yo estoy muy orgulloso porque al final haces un bien".

Además, confesó que podía haberse ido a Andorra para tributar menos, pero el artista indicó que "yo me quedo en Madrid porque estoy muy a gusto. Pago los impuestos porque uno está ayudando a contribuir en la mejora de las cosas".