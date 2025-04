Destapado cuándo cantará Aitana en el Santiago Bernabéu después de trasladar sus conciertos al Riyadh Air Metropolitano

Sigue el culebrón de los conciertos de Aitana Ocaña en el Santiago Bernabéu, tras el comunicado del Real Madrid anunciando la cancelación de los conciertos previstos de la artista catalana.

Así lo explicó a través de un comunicado oficial: "El concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el estadio Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada". Aunque, no cerraron la puerta a próximas actuaciones: "El Real Madrid agradece la profesionalidad de la cantante y no descarta que pueda actuar en el estadio madridista en el futuro".

Después de que el Real Madrid emitiese el comunicado, la artista publicó un vídeo a su cuenta de Instagram para explicar el cambio de sede: "Vengo con uno de esos vídeos que no nos gusta a ninguno realmente... y siento mucho tener que daros esta información, pero el 27 y 28 de junio finalmente es inviable hacer los conciertos del Bernabéu".

La catalana desveló a todos sus seguidores que "es algo que he intentado hasta el final. Os lo prometo. No sabéis lo que me he desvivido cada día desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano y es completamente inviable. No se puede hacer".

Aparte, reveló cuándo y dónde se iban a celebrar los conciertos: "Los shows se pasan al 30 y al 31 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios, pero prefiero jugármela a que no se puedan llenar".

Sin embargo, durante el programa de 'El Partidazo de Cope' trataron este tema, y Manolo Lama reveló que la cantante catalana actuará en el Santiago Bernabéu: "Me lo han chivado, Juanma".

El periodista deportivo confirmó hasta la fecha: "El día 28 de diciembre, que es el día que el Madrid va a dar como el pistoletazo de 'esto ya está inaugurado', va a cantar Aitana en el Bernabéu".

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte del Real Madrid ni del entorno de la artista, pero las declaraciones de Lama no han pasado por desapercibidas entre los seguidores de Aitana.