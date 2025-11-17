Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Destapada la relación que mantienen Julián Álvarez y Melendi

Ambas personalidades se han visto varias veces juntos

Melendi y Julián Álvarez

Melendi y Julián Álvarez / X

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Julián Álvarez no viajó con Argentina, y se perdió el partido amistoso del pasado viernes en Angola tras no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone, según informó la Asociación del Fútbol Argentino.

El jugador del Atlético de Madrid ha aprovechado estos días para desconectar con la familia y amigos, dejando un momento único. El atacante argentino estuvo con Melendi, uno de los cantantes más importantes de España, algo que descolocó a los usuarios de las redes sociales, ya que no entendían el vínculo que existe entre ellos.

Julián Álvarez compartió un vídeo, donde el artista asturiano le hacía una broma en su domicilio. "Ahí viene la niñera", gritaba Melendi mientras veía cómo el futbolista colchonero se aproximaba con su hija.

Las redes sociales no perdieron ni un segundo en reaccionar al vídeo para saber qué vínculo les une a ambos. Por ejemplo, un usuario de X, antes Twitter, comentó: "Necesito saber de dónde viene esa relación".

La realidad es que no es la primera vez que comparten una tarde juntos, debido a que Julia Nakamatsu, mujer de Melendi, es la prima del futbolista del Atlético de Madrid. Por esta simple razón, ambos mantienen ya desde hace un tiempo una relación íntima, conociéndose a la perfección.

En el vídeo, se puede ver el buen rollo que tienen ambos, y la confianza que mantienen, ya que el autor de 'Caminando por la vida' le deja cuidar de su hija más pequeña.

Un entrenamiento para el '19' del Atlético de Madrid, debido a que está esperando un hijo con Emilia Ferrero, previsto para principios de enero de 2026. Además, se conoce que el niño se llamará Amadeo.

Este pasado verano, Melendi y Julián Álvarez estuvieron juntos en Ibiza, acompañados con sus parejas y con Agustín Creevy, leyenda de Los Pumas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  2. Buenas noticias: el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores
  3. La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
  4. Unai Simón replica a Mbappé con una gran lección: 'En mi país no quiero fascismo, racismo ni xenofobia
  5. El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
  7. Precio del euríbor hoy, 14 de noviembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin freno y preocupa a los hipotecados
  8. Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: 'Dependen de la Comunidad Autónoma

Destapada la relación que mantienen Julián Álvarez y Melendi

Destapada la relación que mantienen Julián Álvarez y Melendi

Pilar Rubio se rinde a Sergio Ramos: "Las noches contigo son mágicas"

Pilar Rubio se rinde a Sergio Ramos: "Las noches contigo son mágicas"

Ramón, un anciano gallego de 98 años, recita de memoria el '11' del Celta de 1936

Mazón dice que no contestó a la consejera porque podía tener el móvil en la mochila

Mazón dice que no contestó a la consejera porque podía tener el móvil en la mochila

Mazón se atrinchera en el Congreso asediado por la izquierda y evita explicar sus 37 minutos de desconexión

Mazón se atrinchera en el Congreso asediado por la izquierda y evita explicar sus 37 minutos de desconexión

Así fue la actuación de Rosalía en el show de Jimmy Fallon que enamoró a Estados Unidos

Así fue la actuación de Rosalía en el show de Jimmy Fallon que enamoró a Estados Unidos

Hugo Duro sentencia a Javi Poves por las duras críticas a sus jugadores: "Lo haces por hacerte famoso"

Hugo Duro sentencia a Javi Poves por las duras críticas a sus jugadores: "Lo haces por hacerte famoso"

METEOCAT actualiza este lunes el aviso de situación meteorológica de peligro: "Cuidado con el mar..."

METEOCAT actualiza este lunes el aviso de situación meteorológica de peligro: "Cuidado con el mar..."