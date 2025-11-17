Destapada la relación que mantienen Julián Álvarez y Melendi

Julián Álvarez no viajó con Argentina, y se perdió el partido amistoso del pasado viernes en Angola tras no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone, según informó la Asociación del Fútbol Argentino.

El jugador del Atlético de Madrid ha aprovechado estos días para desconectar con la familia y amigos, dejando un momento único. El atacante argentino estuvo con Melendi, uno de los cantantes más importantes de España, algo que descolocó a los usuarios de las redes sociales, ya que no entendían el vínculo que existe entre ellos.

Julián Álvarez compartió un vídeo, donde el artista asturiano le hacía una broma en su domicilio. "Ahí viene la niñera", gritaba Melendi mientras veía cómo el futbolista colchonero se aproximaba con su hija.

Las redes sociales no perdieron ni un segundo en reaccionar al vídeo para saber qué vínculo les une a ambos. Por ejemplo, un usuario de X, antes Twitter, comentó: "Necesito saber de dónde viene esa relación".

La realidad es que no es la primera vez que comparten una tarde juntos, debido a que Julia Nakamatsu, mujer de Melendi, es la prima del futbolista del Atlético de Madrid. Por esta simple razón, ambos mantienen ya desde hace un tiempo una relación íntima, conociéndose a la perfección.

En el vídeo, se puede ver el buen rollo que tienen ambos, y la confianza que mantienen, ya que el autor de 'Caminando por la vida' le deja cuidar de su hija más pequeña.

“ahí viene la niñera” Y APARECE JULIÁN CON LA NENA DE MELENDI😭 es tan papá, estoy enamorada pic.twitter.com/5BKsYwueIi — kiki ✰ (@ejf249) November 14, 2025

Un entrenamiento para el '19' del Atlético de Madrid, debido a que está esperando un hijo con Emilia Ferrero, previsto para principios de enero de 2026. Además, se conoce que el niño se llamará Amadeo.

Este pasado verano, Melendi y Julián Álvarez estuvieron juntos en Ibiza, acompañados con sus parejas y con Agustín Creevy, leyenda de Los Pumas.