Destapada la dieta 'mágica' de Pedri: "El Barça me marcó una dieta para coger un poco de peso"

Pedri se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. El canario llegó al club blaugrana y rápidamente se adaptó. A pesar de venir de Las Palmas, asumió con total responsabilidad el reto de lo que implica ser futbolista del conjunto culé desde el primer partido.

Una de las claves del éxito de Pedri es a causa de su alimentación. Así lo explicó en una entrevista en 2023 para 'Men's Health', donde reveló cómo era su rutina alimentaria y física.

El '8' del FC Barcelona destapó que su alimentación consta de una dieta rica en carbohidratos y pescados como el salmón, un alimento que no le gustaba nada, pero que con el tiempo se ha acabado adaptando. No obstante, aclaró que un día a la semana come lo que quiere.

Sobre los carbohidratos, Pedri reconoció que son fundamentales para aguantar al ritmo: "Juego quemando mucha energía, por eso mi dieta es hipercalórica y con mucho hidrato".

La transformación física que ha llevado a cabo es gracias a una planificación meticulosa junto al club y entrenadores especializados. Con el principal objetivo de evitar todo tipo de lesiones, ya que había sufrido varias en anteriores años.

A lo que respecta a los entrenamientos, el canario realiza dos al día, uno que está más dedicado al balón y a las tácticas para fortalecer su cuerpo, y otro para mejorar su resistencia: "El Barça me marcó una dieta para coger un poco de peso, pero sobre todo lo que hay detrás es mucho trabajo en el gimnasio".

Su familia, clave en la adaptación

Pedri siempre ha sido muy cercano a su familia, y explicó que es uno de sus principales pilares para aguantar la presión mediática: "Llevo bastante bien todo, sobre todo por mi hermano, que siempre estaba conmigo y me ayuda en todo".

Uno de los aspectos que le inculcó su entorno es "la importancia de estar tranquilo y de mantener los pies en el suelo". Por este motivo, siempre intenta disfrutar de "vivir el día a día con normalidad".