Después de 50 años, la discoteca más mítica de Barcelona echa el cierre: Karma dice adiós

Existen establecimientos que cuentan con un legado impecable dentro de una ciudad a causa de la importancia que ha tenido dentro de la vida de muchas personas o porque arrastra muchísimos años de historia.

En este caso en concreto, estamos hablando de un local que cumple con los dos factores a la vez y que ha constado como una de las discotecas más míticas en el mundo de la noche dentro de Barcelona.

El establecimiento en cuestión no es otro que Karma, la discoteca situada en el número diez de la Plaza Real de la capital de Catalunya, constando como un lugar donde han pasado muchísimas personas a lo largo de los años.

Es imposible exagerar al respecto: la discoteca Karma abrió sus puertas por primera vez en el año 1978. Y, después de casi 50 años funcionando con normalidad, sus responsables anunciaban el cierre del local a través de sus redes sociales.

Así era el mensaje que compartían: "Muchas Gracias a todo el staff, miembros de seguridad , Djs, Camareos y Trabajadores en general que han pasado a lo largo de los años desde que se abrieron puertas en diciembre de 1978".

Ante tal noticia, muchos adeptos de la discoteca han lamentado su cierre definitivo. No es para menos: Barcelona no solo pierde un pedacito de su historia, sino uno de los establecimientos más inclusivos de su vida nocturna.

En este mismo sentido, muchos usuarios de la discoteca coinciden en que Karma se encontraba adelantada a su tiempo, siendo una de las primeras en tratar de generar un ambiente de aceptación incondicional entre sus paredes.

No obstante y tal y como mencionábamos antes, Karma ha cerrado sus puertas y no volverá a abrir nunca más. Barcelona no volverá a ser la misma sin ella; sin un rincón que ha dado tanto de sí durante casi medio siglo.