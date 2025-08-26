No desprecies las monedas de 1 céntimo: pagan hasta 50.000 euros por esta

A veces hasta las has rechazado como cambio en los supermercados, las has visto tiradas en el suelo y no has hecho ni el esfuerzo de agacharte... el panorama puede cambiar cuando aprendes que hay monedas de 1 céntimo muy valoradas por los coleccionistas, capaces de pagar miles de euros por ellas.

Es el caso de una de estas pequeñas monedas, que se han llegado a vender por hasta 50.000 euros en subastas y plataformas de venta online. ¿Por qué esta locura? ¿Qué monedas de 1 céntimo tienen este valor? El caso particular que hoy nos ocupa nos lleva hasta Alemania.

La moneda alemana de los 50.000 euros

Se trata de una moneda de 1 céntimo de Alemania del año 2002, que al contrario que el resto de monedas comunes, está fabricada completamente de acero en lugar de acero recubierto de cobre, como es habitual. Esto proporciona a la moneda un brillo y un color diferente al resto.

El diseño de esta moneda de 1 céntimo presenta una hoja de roble con dos bellotas y las 12 estrellas características de la Unión Europea, pero que resulta ser un símbolo realmente apreciado por los coleccionistas y amantes de la numismática.

Se trata de un modelo muy escaso y muy raro, por ello su precio alcanza valores tan altos entre los coleccionistas. Además, hay otros factores que influyen en el valor de esta y otras monedas, como su estado de conservación, autenticidad y la demanda que haya en cada momento.

Aunque esta moneda de 1 céntimo no está en circulación y, en general, se trata de una pieza muy difícil de conseguir (de ahí su rareza y los precios que puede alcanzar en subastas), hay otras monedas que sí que han estado en circulación habitual que también pueden alcanzar valores muy altos.

Lo hemos visto últimamente, sobre todo, con algunas monedas de 2 euros. Tiradas especiales y conmemorativas de hace años, con millones de ejemplares en circulación, que ahora pueden llegar a alcanzar un valor de miles de euros. No está mal echar un vistazo a tus monedas por si acaso.