Despreciado en la Juventus, 'ojito derecho' de Mourinho y pasado en la 'Orange': la intrahistoria de por qué Dean Huijsen juega con España

El nombre de Dean Huijsen lleva unos días ostentando un gran protagonismo. Es muy probable que, hasta hace bien poco, muchos aficionados no conocieran al central del Bournemouth, pero sus grandes actuaciones ante Países Bajos en la Nations League le han colocado en el escaparate.

El joven defensor, de 19 años, ha hecho gala de sus mejores virtudes en un escenario exigente como son los cuartos de final de un torneo oficial. Sus 195 centímetros de altura le hacen contar con un porte impresionante, y a ello le suma una gran salida de balón y una técnica depurada para encontrar soluciones en situaciones complicadas.

Huijsen combina físico y creatividad a partes iguales, unos atributos difíciles de encontrar en futbolistas de gran envergadura. Tras fichar por el Bournemouth en el pasado verano, procedente de la Juventus, el central se ha consagrado bajo las órdenes de Andoni Iraola.

No obstante, el conjunto italiano le empujó a salir, tal y como reveló en Marca: "Llegué el primer día tras mis vacaciones de verano, y me dijeron que me tenía que ir, pero que no me iban a forzar. Y luego sí, me forzaron, me hicieron entrenar solo y cosas así".

Nacido en Amsterdam en 2005, el futbolista de los 'Cherries' es hijo de Donny Huijsen, exjugador de Ajax o AZ Alkmaar. Vivió en su país natal hasta los cinco años, cuando se marchó con su familia a Marbella. No obstante, sus lazos con Países Bajos le permitieron jugar con el combinado nacional, y vistió la camiseta de la 'Orange' en las categorías sub-16, sub-17 y sub-18.

No obstante, desde la Federación Española eran conscientes de su potencial, y lo convencieron para jugar con 'La Roja'. En febrero de 2024, se le concedió la nacionalidad española y, en marzo, debutó con la sub-21. Otro de los que detectó su enorme talento fue José Mourinho. Dirigió al joven defensor en la Roma, y no dudó en afirmar que "es uno de los proyectos de más calidad del fútbol europeo".

"Mi hogar es España"

Huijsen dejó clara su elección en una entrevista a 'The Guardian'. "Mi hogar es España. Si tengo algunos días libres o vacaciones, voy a casa, a España. Me siento más español que neerlandés". Su rendimiento en la Premier League le ha llevado a la Absoluta aunque, en primera instancia, no fue llamado por Luis de la Fuente, pero la lesión de Iñigo Martínez le hizo decantarse por él.

Su debut llegó sustituyendo a Pau Cubarsí, que se retiró del terreno de juego tras sufrir un golpe en el tobillo, en la ida de los cuartos de la Nations League ante Países Bajos. Cosas del destino, disputó sus primeros minutos como internacional español ante su país natal y en tierras neerlandesas.

El gran nivel de Huijsen ha despertado el interés de muchos equipos, y su futuro ya se ha relacionado con el Real Madrid. En todo caso, tocará esperar al mercado de verano para conocer si el central decide dar un nuevo paso en su carrera.