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PSICOLOGÍA

¿Te despiertas siempre entre las 3 y las 4 de la mañana? Una experta en sueño explica cuándo deberías preocuparte

No siempre es normal que te despiertes de madrugada

Nuria Roure

Nuria Roure

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David Cruz

David Cruz

¿Eres de esas personas que se despierta casi todas las noches de madrugada? Si es así, debes tener en cuenta que si se repiten con frecuencia y vuelve a ser difícil a conciliar el sueño, pueden ser una señal de que algo no funciona correctamente.

Esto lo ha explicado recientemente Nuria Roque, psicóloga especializada en sueño, quien ha aclarado cuando esta situación deja de ser normal para convertirse en un problema a seguir.

La experta recuerda que el descanso nocturno no es un proceso continuo. Mientras dormimos, atravesamos diferentes fases organizadas en ciclos de aproximadamente 90 minutos, durante los cuales es habitual experimentar pequeños despertares de los que, en la mayoría de casos, ni siquiera somos conscientes.

"Nuestro sueño no es un sueño continuado, sino que vamos durmiendo por ciclos de unos 90 minutos", explica Roure. Tras los periodos de sueño profundo aparecen los llamados microdespertares, que normalmente enlazan de forma natural con el siguiente ciclo sin que la persona llegue a despertarse completamente.

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también / Archivo

El problema se produce cuando estos despertares coinciden con una etapa de estrés o ansiedad. Según Nuria Roure, alrededor de las 3 o 4 de la mañana se produce un aumento de los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estado de alerta.

En ese momento, la mente puede activarse y dificultar que la persona vuelva a dormirse.

Por todo ello, Roure recomienda prestar atención a la frecuencia con la que sucede. Si despertarse a esa hora es una situación que se repite varias veces por semana y el insomnio se prolonga durante un tiempo, es aconsejable consultar con un profesional para identificar la causa.

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La psicóloga también recuerda que dormir bien no debende únicamente del número de horas de descanso. Mantener horarios regulares, controlar el estrés y adoptar hábitos saludables durante el día son factores fundamentales para completar correctamente todas las fases del sueño y conseguir un descanso reparador.

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