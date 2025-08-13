Despídete de compartir cuenta en HBO Max a partir de este mes

Las plataformas de streaming se van poniendo cada vez más serias con todos aquellos que comparten cuenta con personas que no viven en el mismo hogar. Y es que aplicaciones como Netflix o Disney+ permiten compartir contraseña, siempre que todos se conecten a la misma dirección IP.

Esto está dejando de ser una excepción para convertirse en la norma: ahora es HBO Max la plataforma de streaming que ha confirmado estar trabajando en una medida similar que será de aplicación a partir del mes de septiembre.

Según ha confirmado director ejecutivo de streaming de Warner Bros. Discovery, HBO Perette, desde principios del mes que viene HBO Max enviará avisos a sus clientes para que dejen de compartir cuentas, pidiéndoles que abonen la tarifa como usuario extra: 7,99 dólares al mes adicionales.

¿Cómo funcionará el usuario extra de HBO Max? Así será 'Extra Member Add-On

'Extra Member Add-On' es el nombre de esta medida, al menos en suelo estadounidense. El objetivo es que las personas que se conecten desde diferentes direcciones IP a una misma cuenta, paguen una mensualidad adicional, como si estuviesen abonando una suscripción.

Para ello, HBO Max ha anunciado que monitorizará la dirección IP de cada usuario (incluyendo la principal) y otros datos que puedan ayudar a comprobar la conexión.

Este extra se abona desde la suscripción principal: imagina que estás pagando el plan 4K de HBO Max (en España cuesta 15,99 euros al mes). Si tienes algún usuario con el que compartas cuenta fuera de casa, este tendrá que pagar 7,99 dólares adicionales.

De momento, esta información está dirigida especialmente a los clientes norteamericanos de HBO Max, pero se espera que poco a poco se vaya extendiendo cómo ha sucedido en otras plataformas de streaming.