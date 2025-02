¿Te pueden despedir por ver 'La Isla de las Tentaciones' en el trabajo? Esto es lo que dice un abogado profesional

La Isla de las Tentaciones lleva años siendo uno de los programas más populares de la televisión. Tanto es así que se han viralizado muchos sucesos que han ocurrido alrededor de este último como, por ejemplo, el de una trabajadora que fue despedida por verlo durante su jornada laboral.

En este mismo sentido, el abogado conocido como Laboral_Tips, conocido como 'Un Tío Legal' en TikTok, ha lanzado un vídeo explicando los motivos que han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a confirmar su despido disciplinario. Sobre todo, tras la polémica que surgió cuando se empezó a comparar este caso con el de un hombre que comenzó a ver fútbol durante su jornada y, en cambio, no le echaron de su trabajo.

En este mismo sentido, el jurista asegura que todo tiene que ver con el momento en el que cada uno estaba viendo el programa. En el caso de la mujer del caso de La Isla de las Tentaciones, fue pillada durante el tramo laboral de su jornada, mientras que el del fútbol fue visto haciéndolo durante uno de sus descansos.

"En el del fútbol, el juez entendió que no hubo incidencia en el trabajo, no se quejaron clientes y no afectó al rendimiento de la empresa, así que el despido era desproporcionado", comentaba el abogado.