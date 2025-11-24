La desorbitada cantidad de dinero que Jordi González cobraba como presentador: "En Telecinco llegué a ganar.."

La carrera de Jordi González ha sido tremendamente prolífica con el paso de los años, comenzando en la televisión autonómica de Cataluña y dando el salto un poco más tarde a TVE con programas como 'La palmera'.

No obstante, el propio presentador ha revelado en una reciente entrevista que su época en la que más cobraba por su trabajo se corresponde con aquella en la que fue una de las caras más reconocibles de Telecinco.

Así lo confesaba Jordi González en 'Diari Ara' donde el presentador se ha abierto sobre las distintas etapas de su carrera televisiva, llegando a un punto álgido en el que reveló lo siguiente:

"El mejor sueldo lo tuve en el año 1999. Allí cobraba unos 20 millones de pesetas, unos 120.000 euros por programa", comentaba el presentador aclarando que eso era lo que cobraba cada vez que aparecía en su programa y no la cantidad total que recibía por temporada.

En este mismo sentido, hay que recordar que el presentador estuvo más de 20 años trabajando en Mediaset, por lo que la cifra de su patrimonio podría ser verdaderamente desorbitada para lo que se gana actualmente en la pequeña pantalla.

Además, Jordi González aclaraba en la entrevista que siente que está a punto de jubilarse con tal de disfrutar del dinero que ha ganado a través de esos largos años de trabajo dentro del mundillo de la televisión.

Entre sus deseos para esta próxima etapa que llegaría después de su actual trabajo en TV3 está el de aprender inglés y a cocinar, dado que son dos retos que se propuso hace años y no ha podido completar todavía.

"No sé si durará tres meses o tres años, pero tengo claro que no haré otro programa más", sentenciaba Jordi González para anunciar que está cerca de retirarse de forma definitiva.