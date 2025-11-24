Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TELEVISIÓN

La desorbitada cantidad de dinero que Jordi González cobraba como presentador: "En Telecinco llegué a ganar.."

La cifra ascendería hasta los cinco números por cada programa en su mejor época

Jordi González

Jordi González

Ramón Baylos

La carrera de Jordi González ha sido tremendamente prolífica con el paso de los años, comenzando en la televisión autonómica de Cataluña y dando el salto un poco más tarde a TVE con programas como 'La palmera'.

No obstante, el propio presentador ha revelado en una reciente entrevista que su época en la que más cobraba por su trabajo se corresponde con aquella en la que fue una de las caras más reconocibles de Telecinco.

Así lo confesaba Jordi González en 'Diari Ara' donde el presentador se ha abierto sobre las distintas etapas de su carrera televisiva, llegando a un punto álgido en el que reveló lo siguiente:

"El mejor sueldo lo tuve en el año 1999. Allí cobraba unos 20 millones de pesetas, unos 120.000 euros por programa", comentaba el presentador aclarando que eso era lo que cobraba cada vez que aparecía en su programa y no la cantidad total que recibía por temporada.

En este mismo sentido, hay que recordar que el presentador estuvo más de 20 años trabajando en Mediaset, por lo que la cifra de su patrimonio podría ser verdaderamente desorbitada para lo que se gana actualmente en la pequeña pantalla.

Además, Jordi González aclaraba en la entrevista que siente que está a punto de jubilarse con tal de disfrutar del dinero que ha ganado a través de esos largos años de trabajo dentro del mundillo de la televisión.

Entre sus deseos para esta próxima etapa que llegaría después de su actual trabajo en TV3 está el de aprender inglés y a cocinar, dado que son dos retos que se propuso hace años y no ha podido completar todavía.

Noticias relacionadas y más

"No sé si durará tres meses o tres años, pero tengo claro que no haré otro programa más", sentenciaba Jordi González para anunciar que está cerca de retirarse de forma definitiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
  3. Marina Rivers no da crédito tras las críticas por su ropa en el gimnasio: '¿Cómo se me ocurre?
  4. ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
  5. Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'No se pueden empezar las vacaciones un viernes
  7. Precio del euríbor hoy, 21 de noviembre de 2025: la cuota sigue bajando y da una alegría a los hipotecados
  8. Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro

Pep Guardiola se disculpa tras el incidente con el camerógrafo: "Me siento avergonzado"

Pep Guardiola se disculpa tras el incidente con el camerógrafo: "Me siento avergonzado"

La desorbitada cantidad de dinero que Jordi González cobraba como presentador: "En Telecinco llegué a ganar.."

La desorbitada cantidad de dinero que Jordi González cobraba como presentador: "En Telecinco llegué a ganar.."

José Elías, empresario, sobre enchufar familiares en tu empresa: "Contratas por ayudar, no por necesidad"

José Elías, empresario, sobre enchufar familiares en tu empresa: "Contratas por ayudar, no por necesidad"

La 'tormenta eléctrica' que llegará en 2026 a Europa: Nuevos y más coches por menos de 25.000 euros

La 'tormenta eléctrica' que llegará en 2026 a Europa: Nuevos y más coches por menos de 25.000 euros

Los chollos más buscados: estas son las ofertas de Amazon más vendidas en el Black Friday 2025

Los chollos más buscados: estas son las ofertas de Amazon más vendidas en el Black Friday 2025

Coleccionistas enloquecen por estas 100 pesetas: comprueba si tienes una en casa

Coleccionistas enloquecen por estas 100 pesetas: comprueba si tienes una en casa

Olvídate de las bolsas de plástico en el supermercado: este truco práctico y ecológico lo cambia todo

Olvídate de las bolsas de plástico en el supermercado: este truco práctico y ecológico lo cambia todo

El Meteocat activa la alerta total en Cataluña: lo que llega sorprende incluso a los expertos

El Meteocat activa la alerta total en Cataluña: lo que llega sorprende incluso a los expertos