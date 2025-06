Un desmayo en 'La familia de la tele' obliga a intervenir a los servicios médicos en directo: "He pensado que estaba fingiendo"

Las conexiones en directo algunas veces implican situaciones inesperadas que nadie puede controlar. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en 'La familia de la tele', que sigue sumando programas a pesar de las críticas de buena parte de RTVE.

Durante la emisión del viernes 6 de junio, la reportera Marta Riesco, ha sido enviada a Huelva, en Andalucía. El objetivo era descubrir como se vive la romería de El Rocío, una fiesta popular que llena de vida la localidad en estas fechas.

Para ello, Riesco quería conocer el testimonio de una persona muy próxima a la familia Pantoja, Dulce de la Piedra, que se encontraba preparada para vivir la festividad. Sin embargo, la mujer ha sufrido un percance y ha terminado por desmayarse justo antes de iniciar su intervención.

"Me ha dicho que llevaba días sin dormir, que no se encontraba bien, que estaba como estresada... Estaba comiendo y bebiendo agua y de repente se ha desmayado", explicaba la reportera, que pensaba que se trataba de una broma: "Al principio he pensado que estaba fingiendo un poco, no por nada, pero es que estaba bien hacía 3 segundos", explicaba.

Tras el suceso, los servicios médicos han hecho acto de presencia en el lugar para atenderla y confirmar que se trataba de "un ataque de ansiedad" después de comprobar que tenía la tensión estable.

Ante esta situación, desde el plató de RTVE se ha decidido terminar con la conexión para no generar más estrés a la víctima del ataque.

Pese a las indicaciones de los profesionales, desde Madrid se apuntaba a que también podría haber ocurrido por culpa del calor, pues en el sur de España se están registrando temperaturas récord durante estos primeros días del mes de junio.