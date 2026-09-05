El desliz de Broncano antes de la tercera temporada de 'La Revuelta': "Temo que..."

Empieza la cuenta atrás para la nueva temporada de 'La Revuelta', el programa presentado por David Broncano. El formato de RTVE arrancará el próximo lunes 7 de septiembre y el objetivo vuelve a estar claro: competir por luchar por el 'prime time' contra 'El Hormiguero', algo que ya consiguió durante su primera temporada, aunque en la pasada la distancia de audiencia entre ambos programas fue considerable.

A pesar de los malos datos de audiencia cosechados durante la segunda temporada, el ente público tomó la decisión de renovar 'La Revuelta' hasta el año 2028, garantizando dos temporadas más.

El acuerdo entre ambas partes incluye un total de 320 episodios, lo que son 160 por temporada y tendrán un presupuesto de 31,5 millones de euros. Esto quiere decir que tendrán unos 98.611 euros por programa.

Hace unos días, RTVE organizó un evento para presentar las novedades de la parrilla, donde promocionaron la tercera temporada de 'La Revuelta'. No obstante, el presentador jiennense advirtió a la audiencia del programa al asegurar: "Temo que esta sea mi última presentación en septiembre en TVE".

"No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Estoy nervioso. Vamos a ver. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente", señaló a María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Por otro lado, quiso valorar positivamente estas dos últimas temporadas: "Han sido bonitos estos dos años. A partir de ahora, a capear cada día". Sobre esta tercera, aseguró que "va a ser increíble".

David Broncano / Archivo

Una de las novedades más destacadas de la nueva temporada es que ya no se grabará en el Teatro Príncipe de Gran Vía. "Esto es la última calle de verdad, porque el año que viene nos vamos al Teatro Albéniz", anunció Jorge Ponce en la última emisión de 'La Revuelta'.

Noticias relacionadas

El cambio supone una mejora, ya que habrá un incremento significativo en el número de espectadores, al pasar de 600 localidades en la ubicación actual a 900 asientos en el nuevo teatro.