Desgracia en 'MasterChef Celebrity Argentina': hallan muerto a un asistente de cocina a los 24 años

Argentina se encuentra conmovida tras la desgraciada muerte de Ian D'Angelo. El joven cocinero, de 24 años, trabajaba como asistente de cocinero en 'MasterChef Celebrity Argentina'. El chef era una de los más jóvenes del programa, y hace unos días publicón una reflexión en su perfil de Instagram.

"Cree en vos, haz lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean". Recientemente, el cocinero había preocupado a sus compañeros de trabajo por no acudir a su puesto. Después de dos días desaparecido, una amiga se personó en casa y lo encontró muerto sobre su cama.

Fue imposible reanimarle, pues el cocinero había fallecido a causa de un infarto dos días antes, según han revelado las fuentes policiales. Ian D'Angelo era uno de los asistentes de cocina de 'MasterChef Celebrity Argentina', después de haber destacado en 'El gran premio de la cocina', otro programa televisivo en el que terminó en la sexta posición.

El chef tenía un futuro brillante en el mundo de la gastronomía, por el que demostraba pasión en sus redes sociales: "Hoy corresponde seguir creciendo y aprendiendo, los resultados vienen solos, el éxito no es necesario, pero la gloria sí. Y la gloria es la voluntad que vos le pongas a tu proyecto para ser feliz".

Una de sus compañeras de trabajo, expresó que le pareció "medio ido" en los últimos días, pero pensó que era fruto del cansancio: "Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto", expresaba en TN Show.