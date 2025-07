El desgarrador relato de Miss España 1992 al reconocer una agresión sexual: "Me bajó el vestido"

Eugenia del Pilar Santana, más conocida como Miss España 1992, estuvo este pasado viernes en el plató de televisión de '¡De Viernes!', programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, para desvelar que el pasado verano fue víctima de una agresión sexual.

Después de conseguir el título de Miss España en 1992, la de Las Palmas se apuntó al concurso de Miss Universo, aunque no consiguió ganar, ya que quedó entre las finalistas, un hito muy destacado dentro de su trayectoria profesional. No obstante, la vida de Eugenia Santana ha dado un vuelco radical tras la agresión sexual.

En el vídeo promocional, la ex Miss España reconoció que "el verano pasado viví una experiencia muy dura. Tuve una agresión sexual". Aparte, desveló cómo lo vivió: "Él me agradaba de los brazos muy fuertes".

"Yo no gritaba, simplemente trataba de luchar contra esa persona. Me bajó el vestido y empezó a hacer conmigo todo lo que quiso, eyaculando en mi interior", destapó la modelo de Gran Canaria.

Con lágrimas en los ojos, la invitada rompió en llanto en el plató de Telecinco mientras expresó que "al día siguiente, a través de flashes, empecé a recordar las secuencias. Me sentía físicamente muy mal: dolorida, mis brazos me dolían, mis partes también…".

Actualmente, la modelo no lo está pasando nada bien: "He tenido que estar con psicólogos, psiquiatras y tuve que ingresarme en la unidad de psiquiatría durante seis días para recuperarme".

Por otra parte, reveló que "me sometí a todas las pruebas porque por mi bipolaridad estoy tomando un tratamiento al cual no me puedo quedar embarazada porque el feto saldría con malformaciones. Durante mucho tiempo fui al médico a hacerme pruebas de VIH y embarazo".

Eugenia Santana denuncia haber sido víctima de una agresión sexual por sumisión química:



¿Temía que pusieran en duda su versión?



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/OqgwyHXnSe — De viernes (@deviernestv) July 4, 2025

El motivo por el que destapó todo lo vivido

La de Las Palmas no tenía intención de contarlo, pero tras conocer el caso de Paloma Lago, quien denunció una presunta agresión sexual por parte de Alfonso Villares, decidió cambiar de opinión.

"Cuando me entero del caso de Paloma Lago, me vi muy identificada. Porque no soy la única ni seré la única mujer a la que le pasa esto. Y quería ayudar a otras mujeres, que denuncien, que no se queden calladas", confesó.