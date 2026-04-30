El desgarrador mensaje de Sara Carbonero: "Cuánto te echo de menos, cómo duele…"

El 13 de abril será una fecha que Sara Carbonero nunca olvidará, ya que ese día despidió a su madre, Goyi Arévalo, quien falleció tras una larga enfermedad. El vínculo entre la expareja de Iker Casillas y su madre era muy especial, y juntas compartieron numerosos momentos significativos a lo largo de sus vidas.

La periodista está atravesando uno de sus peores momentos, ya que además se han sumado sus problemas de salud. Ayer, decidió compartir un escrito despidiéndose de su madre, a través de su cuenta de Instagram, donde destapó que están siendo días muy complicados.

En primer lugar, la expareja de Casillas empezó diciendo: "Cuánto te echo de menos, cómo duele… No encuentro sentido ni rumbo, mamá… Aquí estoy, escribo temblando las líneas más difíciles de toda mi vida. Y lo hago por ti, porque siempre me decías que escribiese más, que te encantaba leerme, siempre animándome".

Quiso dejar claro que "en realidad todo lo hacía por ti, mamá", especialmente "para que estuvieses orgullosa, para sacarte una sonrisa y para verte feliz".

Sara Carbonero y Goyi Arévalo / EFE

Lo que más extrañará serán sus conversaciones con ella cada día: "Aún no puedo creer que no vaya a sonar el teléfono cada mañana, la primera de las tres o cuatro llamadas del día". No será lo único: "Ni que no pueda volver a abrazarte ni olerte nunca más. Tampoco podré buscar refugio en ti ni escuchar tus consejos, esos que siempre me salvaban".

"Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo. Sé que lo que tú querrías es vernos bien, por eso intento cada día levantarme. Por eso no quiero que la tristeza y la rabia que siento ahora me paralicen", se sinceró.

Arévalo no dejó huella solo a Carbonero, sino a todas las personas que tuvieron una relación con ella: "Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta. Una mujer que nunca tuvo una mala palabra hacia nadie, una mujer sin prejuicios. Que era todo amor, bondad, que se desvivía por los demás".

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Por último, concluyó diciendo: "Mamá, no habrá un solo día en el que no piense en ti, tu recuerdo seguirá vivo por siempre y tú seguirás viva en mi corazón. Ayúdanos y danos fuerza para aprender a vivir sin ti, mándanos alguna señal. Estaré atenta a las estrellas fugaces. Te escribiré cada día. Dirección el cielo".