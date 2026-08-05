Desert Rock y Nujuma logran el primer sello DarkSky Approved Resort del mundo

El Mar Rojo suma un hito para los amantes de los cielos estrellados. Red Sea Global (RSG), el desarrollador especializado en turismo regenerativo, ha impulsado junto a DarkSky International la primera certificación mundial para resorts comprometidos con la protección de los cielos nocturnos. Desert Rock y Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, ambos en el Mar Rojo, se convierten en los primeros complejos turísticos del planeta en lograr el sello DarkSky Approved Resort.

El nuevo programa, bautizado DarkSky Approved Lodging & Resort, reconoce a los establecimientos que aplican una iluminación exterior responsable, reducen su impacto sobre la fauna silvestre y ofrecen a sus huéspedes una experiencia de observación de estrellas de calidad excepcional. Menos contaminación lumínica significa menos consumo energético y una mejor protección para especies nocturnas o sensibles a la luz, como las crías de tortuga marina, que se orientan hacia el mar guiándose por el brillo natural del cielo.

"En Red Sea Global integramos la iluminación responsable en cada fase del desarrollo para proteger la integridad ecológica del entorno nocturno. Gracias a nuestra colaboración con DarkSky International, contribuimos a establecer un nuevo estándar para el turismo regenerativo, demostrando que preservar la oscuridad natural también enriquece la experiencia de los huéspedes", afirmó Raed Albasseet, director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Red Sea Global.

La certificación parte del programa DarkSky Approved Lodging, lanzado en 2023. Durante la evaluación de los complejos presentados por RSG, DarkSky International comprobó que los criterios existentes no encajaban con las necesidades operativas de los resorts, con una iluminación exterior mucho más amplia que la de un alojamiento convencional. De ahí surgieron unas directrices específicas que dieron forma al nuevo sello.

Ruskin Hartley, director ejecutivo y de Operaciones de DarkSky International, destacó el trabajo conjunto: "El compromiso de Red Sea Global con un diseño sostenible nos brindó la oportunidad de ampliar el programa de certificación. Juntos hemos desarrollado buenas prácticas de iluminación adaptadas a los resorts, sin renunciar a nuestros exigentes estándares".

El astroturismo gana peso entre los viajeros, y este programa facilita identificar destinos que combinan cielos nocturnos de gran calidad con un compromiso ambiental real. Ambas certificaciones exigen superar una evaluación exhaustiva del equipo de especialistas en iluminación de DarkSky, además de cumplir estrictos requisitos de calidad del cielo nocturno.

Noticias relacionadas

Red Sea Global cuenta con 15 resorts operativos en tres destinos y prevé extender estos estándares al resto de su cartera. La compañía desarrolla The Red Sea, que recibió a sus primeros huéspedes en 2023, y AMAALA, abierto en 2026, además del retiro privado de Thuwal, inaugurado en 2024.