FAMOSOS
Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': "Estoy avergonzada"
La cantante Estrella Morente no se mordió la lengua en una entrevista en 'La tarda de Catalunya Ràdio', donde ofreció su opinión sobre la artista catalana
Rosalía regresó por la puerta grande con su nuevo disco, 'LUX'. Apenas días después de su lanzamiento, la cantante catalana se convirtió en tendencia en todos los medios gracias al éxito rotundo del álbum, que incluye temas destacados como 'La Perla' y 'Berghain', entre otros.
Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con el resultado. La cantante Estrella Morente, colaboradora en el álbum 'LUX', no se mordió la lengua en una entrevista para 'La tarda de Catalunya Ràdio', donde ofreció su opinión sobre la artista catalana.
Morente colabora con Rosalía en la canción 'La Rumba del Perdón', en la que también participa la cantante Sílvia Pérez Cruz. En una entrevista, denunció el mal comportamiento de la intérprete de 'Motomami' hacia ambas.
En primer lugar, la cantante expresó: "Yo estoy muy disgustada porque no nos ha dejado cantar a ninguna de las dos, ni a Silvia ni a mí". También, no dudó en decir que "estoy sorprendida y avergonzada".
El principal motivo que destacó fue que "no puedo colgar la colaboración. No me ha dejado cantar". Por otra parte, explicó cómo iba a ser originalmente la colaboración: "Primero iba a ser un dúo, luego se convirtió en un trío y no nos ha dejado cantar ni a una ni a la otra. Nos ha castigado a las dos".
"La gente piensa: 'Ah, que te has metido a corista de Rosalía. ¿Tan mal te van las cosas?'. Menos mal que me acaban de dar la Medalla de las Bellas Artes y no pensarían que estoy ahí detrás de Rosalía solo para hacerle un par de vocecillas", explotó la cantante en 'La tarda de Catalunya Ràdio'.
Aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje directo a Rosalía: "Yo soy respetuosa, cosa que ya no ha sido conmigo. Yo no tengo una pataleta de alguien que empieza y de pronto le molesta, pero sí es un llamado al respeto y al compañerismo, porque con la música no se juega".
Por ahora, Rosalía no se ha pronunciado sobre estas graves acusaciones, que ponen en muy mal lugar su imagen tanto como artista como persona.
