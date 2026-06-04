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SOCIEDAD

Muchos desean que la vivienda baje de precio, pero Canadá y Nueva Zelanda han descubierto un problema inesperado

El llamado 'efecto riqueza' acaba teniendo un impacto negativo en la economía general del país

Barcelona 25/05/2026 Economía. Una familia frente a su edificio,pagar la vivienda en Madrid,Barcelona,San Sebastián,Palma y Málaga obliga a destinar más de la mitad de su sueldo. AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona 25/05/2026 Economía. Una familia frente a su edificio,pagar la vivienda en Madrid,Barcelona,San Sebastián,Palma y Málaga obliga a destinar más de la mitad de su sueldo. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El problema de la vivienda es real en España y muchos creen que la solución es muy clara: una intervención de mercado mediante la que reducir el coste de los pisos. Sin embargo, eso puede tener también su parte negativa.

El dilema de la vivienda: precios inaccesibles y motor económico

Canadá y Nueva Zelanda son dos países que en años recientes han experimentado una caída notable del precio de la vivienda (sobre todo en comparación a subidas previas), pero eso ha dado pie al negativo 'efecto riqueza'.

Este fenómeno suele ser especialmente visible en países donde una gran parte de la riqueza de las familias está vinculada al mercado inmobiliario. Si la vivienda cae con fuerza y rapidez, puede generar efectos secundarios nocivos sobre la economía.

Cuando millones de propietarios ven caer el valor de su principal activo, tienden a gastar menos dinero por una mayor sensación de incertidumbre económica; carecen de ese colchón que siempre ha permitido una mayor manga ancha.

Una pareja orgullos muestra las llaves de su casa.

Una pareja orgullos muestra las llaves de su casa. / sport

En Nueva Zelanda se ha evidenciado que el crecimiento económico del país partía en gran medida de la economía de vivienda, mientras que en Canadá el cambio ha sido más controlado, pero sigue habiendo el riesgo de que se produzca el mismo tipo de impacto.

Esto genera un escenario complejo para España: por un lado, está la realidad de que la vivienda se ha convertido en un privilegio al que muchos españoles no puede acceder, pero por otro las consecuencias de una intervención pueden afectar a toda la economía del país.

Por lo pronto, no parece que en España se esté preparando para una revolución del mercado, por lo que la situación apunta a mantenerse a largo plazo. Pero es obvio que en algún momento acabará llegando un cambio con sus debidas consecuencias.

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Sabiendo todo esto, ¿consideras que es momento de intervenir el mercado de la vivienda o es necesario prepararse a conciencia para evitar reveses como los vistos en Canadá y Nueva Zelanda? Al fin y al cabo, es una decisión que afectará a millones de personas durante muchos años.

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